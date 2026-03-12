13 yaşındaki kız kayıptı! Babasının bahçesinde gömülü bulundu

Eskişehir'de 10 gündür kayıp olarak aranan 13 yaşındaki Z.Ü., babasının bahçesinde ölü bulundu. Küçük kızı öldürüp gömdüğü iddia edilen babasının intihar ettiği öğrenildi.

2 MART'TAN BERİ KAYIP

Edinilen bilgilere göre, Çamlıca Mahallesi Zümrütbahçe ikamet eden 13 yaşındaki Z.Ü., 2 Mart 2026 tarihinde evinden ayrıldıktan sonra kayıplara karıştı. Kayıp müracaatı yapılması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından minik Z.Ü'nün bulunması için arama çalışmaları başlatıldı.

BABASININ BAHÇESİNDE ÖLÜ BULUNDU

Yapılan çalışmalar sonucunda, Z.Ü.'nün Aşağıkartal Mahallesi'nde babasının bahçesinde ölü bulundu öğrenildi. Kızını öldüren babanın ise intihar ettiği belirtildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır