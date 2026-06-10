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İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 13 tutuklama

İzmir'in Konak ilçesinde polisin 'torbacı' olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 33 şüpheli, gözaltına alındı.

İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 13 tutuklama

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelinden oluşan Narko Alan ekipleri, 'torbacı' olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Önceden belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Adreslerdeki aramalarda; 15 adet ecstasy uyuşturucu hap, 250 gram metamfetamin, 2 kilo 925 gram bonzai, 655 sentetik hap, 2 tabanca, 2 pompalı tüfek, 470 tabanca fişeği, 4 hassas terazi ile 174 bin 590 TL nakit para ele geçirildi. 33 şüpheli, gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklandı, 20'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İzmir konak
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