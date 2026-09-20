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13 yaşındaki Selahattin her yerde aranıyor!

Mardin’in Derik ilçesine bağlı Konuk Mahallesi’nde evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 13 yaşındaki Selahattin Karayel için arama çalışması başlatıldı.

13 yaşındaki Selahattin her yerde aranıyor!

Edinilen bilgilere göre, Selahattin Karayel (13), dün saat 14.00 sıralarında evinden ayrıldı. Bir süre sonra kendisine ulaşılamaması üzerine ailesi ve mahalle sakinleri durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yanı sıra vatandaşların da destek verdiği arama çalışmaları, mahalle ve çevresinde sürdürülüyor. Selahattin Karayel’i gören veya nerede olduğuna ilişkin bilgi sahibi olanların jandarma ya da en yakın güvenlik birimine bilgi vermesi istendi. 13 yaşındaki çocuğun bulunması için bölgede arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

13 yaşındaki Selahattin her yerde aranıyor! 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Mardin
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