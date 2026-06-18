14 yaşındaki cani, katliam sırasında canlı yayın açmış

14 Nisan'da Siverek'te bir gün sonra da Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırıları Türkiye'yi derinden etkilemiş, etkileri uzun süre sürmüştü. Konuyla ilgili araştırma komisyonu kurulmuştu. Kurulun raporunda çarpıcı ve kahreden detaylar yer aldı.

Halk TV'den İsmail Saymaz'ın yazısında okul saldırılarıyla ilgili yeni detaylara yer verildi. Komisyonun çalışmalarını kaleme alan Saymaz, 12 Haziran’da Kahramanmaraş’ta, 15 Haziran’da da Şanlıurfa’da okullarda inceleme yapıldığını belirtti. Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Hasan Yiğit sarsıcı olayla ilgili komisyona şu bilgileri verdi;

İsa Aras Mersinli, katliam için evden çıkarken cep telefonunda yüklü Telegram programında ‘Konata Izumi’ adlı grupta görüntülü sohbet ve canlı yayın açıyor. Konata Izumi, Japon anime dünyasının tanınmış serilerinden ‘Lucky Star’ın baş kahramanının adı. Mersinli, ‘Discord’ platformunda ‘Konata Herself’ adıyla paylaşımlar yapıyordu.

MOBESEDE GÖRÜLDÜ

Yazıda Mersinli'nin, telefonunu sol elinde tuttuğu, apartmandan çıktığı ve okula yürüdüğü anların mobese kameralarına yakalandığı yer aldı.

Saldırıyla ilgili ortaya çıkan yeni detaylar da şu şekilde;

"Mersinli, okulda önce erkekler, sonra kızlar tuvaletine giriyor. Üzerinde Fenerbahçe amblemi bulunan çantasında getirdiği beş silahı çıkarıp tuvaletteki masaya koyuyor. Görüntülü sohbet açtığı telefonunu koridorda kalorifer peteğinin üzerine yerleştirip çocukların teneffüse çıkmasını bekliyor. O anda, üst kattaki tuvalet arızalı olduğu için alt kattakine inen ve şakalaşarak yürüyen iki kız çocuğuna ateş ediyor. İlk cinayet bu şekilde gerçekleşiyor.

Milletvekillerine sunulan raporda şu ifadeler yer alıyor:

“Evden çıkışından olayın gerçekleştiği ana kadarki süre boyunca telefonu tutuş şeklinden ve kulaklık takmasından sohbet-görüntülü sohbet, canlı yayın yapmış olabileceği…”

SALDIRI ÖNCESİ YAYIN

Katil Mersinli’nin telefonunda yapılan dijital incelemede, Konata Izumi isimli Telegram hesabı üzerinden saldırı gerçekleştirmeden önce görüntülü grup sohbeti açtığına dair dijital izlere rastlanıldığı belirtildi.

BELÇİKA DETAYI! 1 ÇOCUK YAKALANDI

Konuyla ilgili Telegram'la iletişime geçildi ve yayını Belçika'dan bir çocuğun izlediği tespit edildi. Belçikalı yetkililerle konuyla ilgili temasa geçildi. IP adresinin Arnavut asıllı 1977 doğumlu Petro Prıftı’ye ait cep telefonu numarasıyla ilişkili olabileceği saptandı. Prıftı, yakalandı. Prıftı’nın 2011 doğumlu oğlu Xhonathan’ın da telefonu kullandığı tespit edildi. Çocuğun iki haftadır okula gitmediği ve yakalanmasına çalışıldığı aktarıldı. Bu, Mersinli’nin iki yurt dışı bağlantısında ilki.

DİĞER BAĞLANTI İNGİLTERE'DEN

Mersinli'nin yurt dışı bağlantılarından bir diğerinin de İngiltere'den olduğu ortaya çıktı. İngiltere'den Mersinli'yle temasa geçen bir çocuk okulunun krokisini Mersinli’ye yollayarak, “Ben de burada yapmak istiyorum. Bana tavsiyelerde bulun” mesajını gönderdi.

YAKALANDI

Ankara’nın bilgi vermesi üzerine çocuk ülkesinde herhangi bir saldırıya girişmeden yakalandı.Mersinli’nin Belçika ve İngiltere’deki çocuklarla savaş oyunlarında tanışıp arkadaş olduğu belirtiliyor.

"DİNSİZ VE CİNSİYETSİZİM"

Mersinli, ikinci sınıftan itibaren 32 kez rehberlik öğretmeniyle görüşme gerçekleştirdiği belirlenmişti. Ayrıca babası oğlunu beş kez Kahramanmaraş Emniyeti’nin psikologuna götürmüş. Bir sefer de

psikiyatristle görüştürmüş. Fakat devamı gelmemiş.

Mersinli'nin, psikologa ‘dinsiz ve cinsiyetsiz' olduğunu ifade ettiği tespit edildi. 14 yaşındaki katilin ölümünden sonrası evinde İngilizce kaleme aldığı 60 sayfalık manifesto ele geçirildi. Emniyet, manifestoyu çözmeye çalışıyor.