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14 yaşındaki kız çocuğunu infaz etmişler! 7 akrabası gözaltında: "Gözüme görünmesin yaktın bizi"

Van'da Başkale ilçesinde yaklaşık 2,5 yıl önce amcası F.S.’nin evinde Kalaşnikof silahla vurulan ve intihar ettiği ileri sürülen Damlanur Sarihan'ın (14) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Yürütülen soruşturmada gizli tanıklar olayın intihar değil cinayet ve infaz olduğunu söyledi. Jandarmanın 3 ilde düzenlediği operasyonla 7 kişi gözaltına alındı.

14 yaşındaki kız çocuğunu infaz etmişler! 7 akrabası gözaltında: "Gözüme görünmesin yaktın bizi"

Olay, 10 Ocak 2024 tarihinde Başkale ilçesinde meydana geldi. Damlanur Sarihan'ın amcası F.S.’nin evinde intihar ettiği ihbarı üzerine adrese ekipler sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, karnından 2 mermiyle vurulan Sarihan’ın öldüğü tespit edildi. Damlanur Sarihan’ın yanında ise Kalaşnikof silah bulundu. Olaya ilişkin Başkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Silah üzerinde yapılan incelemede parmak izi bulunamadı.

İFADELERE BAŞVURULDU

Damla Sarihan’ın telefonunda yapılan incelemede, erkek arkadaşı olduğu öne sürülen S.Y. ile mesajlaşmalarında 36 gün önce intihar edeceği yönünde ifadeler olduğu tespit edildi. Bunun üzerine S.Y.’nin ifadesine başvuruldu. Mesajlaşmaları doğrulayan S.Y., ancak aralarının düzeldiğini, olay günü de herhangi bir sorun yaşanmadığını belirtti. Olaya ilişkin şüpheli ve tanık beyanlarına başvuruldu.

14 yaşındaki kız çocuğunu infaz etmişler! 7 akrabası gözaltında: "Gözüme görünmesin yaktın bizi" 1

Olay yerinde yapılan incelemede ise oda içinde bulunan yatağın dağınık vaziyette olduğu, dolaptaki eşyaların yere dağıldığı, kıyafetlerin yerde dağınık durumda olduğu, odanın giriş kapısının yanında salonda TV ünitesinde diğer amcası S.S.’ye ait açık konumda telefon olduğu belirlendi.

"GÖZÜME GÖRÜNMESİN YAKTIN BİZİ"

Ayrıca cenaze günü F.S adlı amcanın S.S.'ye hitaben "Sen başımı belaya koyacaksın" dediği ve anne B.S.’NİN cenazede ağıt yaktığı sırada "S.S gözüme görünmesin yaktın bizi S." dediği, yine anne B.S.'nın kadınlar ile oturduğu sırada "o E.S. ve ailesinin hem bu dünyada hem diğer dünyada ellerim ensesinde olacak" dediği şeklindeki beyanlar da dosyaya girdi.

GİZLİ TANIKLARDAN İNFAZ İDDİASI

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı’nın kurulmasının ardından dosya yeniden ele alındı. Yapılan inceleme ve yürütülen koordine çalışmalar sonunda, dosyaya kazandırılan gizli tanıklar olayın intihar değil cinayet ve infaz olduğunu söyledi. Dosyada aile üyelerinin çelişkili ifadeleri, amca S.S.’ye ait el svaplarında atış artığı tespiti ve olayda kullanılan silahın intihara elverişli olmadığı ve üzerinde parmak izi tespit edilemediği değerlendirilerek soruşturma derinleştirildi.

14 yaşındaki kız çocuğunu infaz etmişler! 7 akrabası gözaltında: "Gözüme görünmesin yaktın bizi" 2

KÖYÜ TERK ETMİŞ

Amca S.S. ve yakın akraba olan dosya şüphelisi E.S. ile aile arasında olaydan sonra husumet oluştuğu saptandı. E.S.’nin olaydan sonra ailesi ile birlikte köyü terk ettiği, S.S.’nin yeni hat çıkardığı ve bu hat ile ilk olarak ve sık sık E.S. ile görüştüğü saptandı.

Damlanur Sarihan'ın öldürüldüğünü değerlendiren ekipler, dosyada gizlilik kararı alarak, şüphelilerin telefonlarını dinlemeye aldı. Takip ve dinleme ve yapılan araştırmaların ardından düzenlenen operasyonla şüphelilerden S.S. Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde, İ.E. Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, diğer şüpheliler F.S., N.S., E.S., K.S. ve suça sürüklenen çocuk Z.S. Van’ın Başkale ilçesinde gözaltına alındı.

Şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Van
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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Bu yaratıklar iflah olmaz birer canavar. İnsanlık için bir tehlikeler.
ne çıkarsa akrabadan katil de akrabada nefretle akrabada kim her şey korkunç Azrail olmuş en yakınlarımız
yeni oçlar yüklenmiş
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