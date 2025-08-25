140 km hız sınırı olan yolda 224 km hızla giden Bakan Uraloğlu'ndan açıklama: "Farkında olmadan hız sınırını aştım"

Sosyal medyada bir video yayınlayarak Ankara-Niğde Otoyolundaki yolculuğunu paylaşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun normalde hız sınırını 140, tolerans sınırının ise 154 km olduğu yolda 224 km hız yaptığı görüldü.
Yaptığı paylaşımda dikkat çeken bu detaya gelen yorumların ardından Bakan Uraloğlu'ndan açıklama geldi. Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda Uraloğlu şu ifadeleri kullandı;
"Ankara - Niğde Otoyolu’nun son durumunu görmek amacıyla direksiyona geçtim. Bu esnada farkında olmadan hız sınırını kısa bir süre de olsa aştım. İlgili video ile de kendimi ihbar etmiş oldum.
Hız sınırlarına riayet etmek herkes için zorunlu bir durumdur.
Otoyol Jandarmamız tarafından gerekli cezai işlem de uygulanmıştır. Bundan sonra çok daha dikkatli davranacağımı kamuoyunun bilgisine sunarım."
Bakan Uraloğlu paylaşımına, uygulanan cezai işlemin makbuzunu da ekledi.
Hız sınırının 140 olduğu yolda 224 km hız yaparken video yayınlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'dan konuyla ilgili açılama:— Mynet (@mynet) August 24, 2025
"Farkında olmadan hız sınırını kısa bir süre de olsa aştım. İlgili video ile de kendimi ihbar etmiş oldum. Otoyol Jandarmamız… https://t.co/pfnZBaIWL6
Okuyucu Yorumları 0 yorum