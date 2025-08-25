HABER

140 km hız sınırı olan yolda 224 km hızla giden Bakan Uraloğlu'ndan açıklama: "Farkında olmadan hız sınırını aştım"

Hız sınırının 140 olduğu yolda 224 km hız yaparken video yayınlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'dan konuyla ilgili açılama geldi. Bakan Uraloğlu, "Farkında olmadan hız sınırını kısa bir süre de olsa aştım. İlgili video ile de kendimi ihbar etmiş oldum. Otoyol Jandarmamız tarafından gerekli cezai işlem de uygulanmıştır" ifadelerini kullandı.

Mustafa Fidan

Sosyal medyada bir video yayınlayarak Ankara-Niğde Otoyolundaki yolculuğunu paylaşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun normalde hız sınırını 140, tolerans sınırının ise 154 km olduğu yolda 224 km hız yaptığı görüldü.

BAKAN URALOĞLU'NDAN HIZ SINIRYLA İLGİLİ AÇIKLAMA: "FARKINDA OLMADAN..."

Yaptığı paylaşımda dikkat çeken bu detaya gelen yorumların ardından Bakan Uraloğlu'ndan açıklama geldi. Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda Uraloğlu şu ifadeleri kullandı;

"Ankara - Niğde Otoyolu’nun son durumunu görmek amacıyla direksiyona geçtim. Bu esnada farkında olmadan hız sınırını kısa bir süre de olsa aştım. İlgili video ile de kendimi ihbar etmiş oldum.

CEZAİ İŞLEM UYGULANDI: "BUNDAN SONRA ÇOK DAHA DİKKATLİ DAVRANACAĞIM"

Hız sınırlarına riayet etmek herkes için zorunlu bir durumdur.

Otoyol Jandarmamız tarafından gerekli cezai işlem de uygulanmıştır. Bundan sonra çok daha dikkatli davranacağımı kamuoyunun bilgisine sunarım."

CEZA MAKBUZUNU PAYLAŞTI

Bakan Uraloğlu paylaşımına, uygulanan cezai işlemin makbuzunu da ekledi.

