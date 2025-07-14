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15 Temmuz’da darbecilerin ZPT’sini kullanarak güvenlik güçlerine yardım etti

15 Temmuz hain darbe girişiminde Malatya’da darbecilerin kullandığı zırhlı aracı güvenli bölgeye çeken Mustafa Özbey, o gece polislerle birlikte operasyona katıldığını belirterek, "Vatan için ölüme de vardım" dedi.

15 Temmuz’da darbecilerin ZPT’sini kullanarak güvenlik güçlerine yardım etti

15 Temmuz hain darbe girişiminin 9. yıl dönümünde, Malatya’da darbeci askerlerin kışladan çıkardığı Zırhlı Personel Taşıyıcı (ZPT) aracını sürerek güvenlik güçleriyle operasyona katılan Mustafa Özbey, o gece yaşananları anlattı.

16 Temmuz 2016 tarihinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçti. Türkiye’nin kritik askeri üslerinden biri olan 2. Ordu Komutanlığı ile 7. Ana Jet Üssü’nün bulunduğu Malatya’da da darbeci askerlerin girişimi, vatandaşların ve güvenlik güçlerinin kararlı duruşuyla engellenmişti.

Kalkışma gecesi darbeci askerlerin kullandığı ve polisin yolda ele geçirdiği ZPT aracını kullanacak kimse olmayınca devreye giren Mustafa Özbey, daha sonra güvenlik güçlerinin FETÖ’cü askerlere karşı 2. Ordu karargahına yaptığı operasyon sırasında da aracı kullanarak destek oldu.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
15 temmuz
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