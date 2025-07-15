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15 Temmuz şehidi, 9’uncu yıl dönümünde mezarı başında anıldı

İstanbul’da 9 yıl önce Arnavutköy Topkule Kışlası’na girmek isterken FETÖ’nün darbe girişimi sırasında şehit olan özel harekat polisi Serdar Gökbayrak, Sakarya’da mezarı başında anıldı.

15 Temmuz şehidi, 9’uncu yıl dönümünde mezarı başında anıldı

İ15 Temmuz 2016’da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca gerçekleştirilmek istenen darbe teşebbüsünün 9’uncu yıl dönümü dolayısıyla Sakarya’da bir dizi program gerçekleştirildi. Program çerçevesinde ilk olarak 15 Temmuz gecesi şehit düşen Serdar Gökbayrak’ın mezarı ziyaret edildi. Sakarya protokolü, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’nde görev yapan ve darbe girişimini bastırmak için Arnavutköy Topkule Kışlası’na girmek isterken açılan ateş neticesinde şehit düşen Serdar Gökbayrak’ı, Arifiye Hanlı Mezarlığı’nda bulunan kabrini ziyaret ederek, yakınlarına başsağlığı diledi. Şehitler için Kur’an-ı Kerim okunarak, dualar edildi. Protokol daha sonra şehit mezarına karanfil bıraktı. Şehidin annesi Ferdane, eşi Necla, çocukları Ceyda, Elif, Alperen, kayınpederi Fevzi Dayan, kardeşleri Mesut, Soner, Saim ve ablası Fikriye ile bir süre sohbet eden Sakarya Valisi Rahmi Doğan, şehit ailesine başsağlığı ve metanet diledi.
Öte yandan törene, Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Sakarya Garnizon Komutanı Tuğgeneral Rüştü Topçu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, İl Jandarma Komutanı Nejdet Karaca, İl Emniyet Müdürlü Selçuk Doğuş, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
15 temmuz
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