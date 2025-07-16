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15 Temmuz şehitleri için 90 bin camide sela okundu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde birlik ve beraberliğin sembolü olan selalar bu gece ülke genelindeki camilerde tekrar okundu.

15 Temmuz şehitleri için 90 bin camide sela okundu

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nün 9. yıl dönümünde, Türkiye genelindeki 90 bin camide 16 Temmuz’a bağlayan gece saat 00.13’te eş zamanlı olarak sela okundu.

SELA SESİ BİR KEZ DAHA YURDU SARDI

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen anma programı çerçevesinde, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında halkın direnişine manevi güç veren sela sesi, bir kez daha tüm yurtta aynı anda yükseldi.

15 Temmuz şehitleri için 90 bin camide sela okundu 1

Bu çerçevede cami minarelerinin ışıkları da sabaha kadar açık bırakılacak.

Başkent Ankara’daki Kocatepe Camii’nde selayı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş okudu. Sela, Ankara semalarında yankılandı.

(İHA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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