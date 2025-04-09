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15 yıl sonra Instagram müjdeyi verdi: iPad kullanıcıları buna çok sevinecek!

Sosyal medya dünyasında uzun süredir beklenen bir gelişme nihayet gerçek oluyor. ABD merkezli teknoloji devi Meta, 15 yıldır iPad kullanıcılarının sabırsızlıkla talep ettiği bir yeniliği hayata geçiriyor. Edinilen bilgilere göre, şirket iPad’ler için özel olarak tasarlanmış bir Instagram uygulaması üzerinde çalışıyor. Bu haber, milyonlarca kullanıcıyı heyecanlandırırken, uygulamanın çıkış tarihi henüz netlik kazanmış değil.

15 yıl sonra Instagram müjdeyi verdi: iPad kullanıcıları buna çok sevinecek!
Sedef Karatay

Instagram, 2010 yılında hayatımıza girdiğinden beri iPad kullanıcıları için özel bir uygulama sunmamıştı. Bunun yerine, iPhone için geliştirilen uygulamanın ölçeklendirilmiş bir versiyonu iPad’lerde kullanılıyordu. Ancak bu durum, büyük ekranlı cihazlarda optimum bir deneyim sunmadığı için birçok kullanıcıyı hayal kırıklığına uğrattı.

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Meta, yıllarca bu talebi göz ardı ederken, Instagram’ın patronu Adam Mosseri de iPad uygulamasının şirket için bir öncelik olmadığını savunuyordu. Mosseri’ye göre, iPad’lerde Instagram’ı aktif olarak kullanmak isteyenlerin sayısı sınırlıydı. Peki, bu fikri değiştiren ne oldu? Şimdilik bu sorunun yanıtı gizemini koruyor.

YENİ UYGULAMA KULLANICI DENEYİMİNİ ÜST SEVİYEYE TAŞIYACAK

Geliştirilmekte olan iPad uygulaması, cihazın büyük ekranına ve teknik özelliklerine tam uyum sağlayacak şekilde tasarlanıyor. Bu da kullanıcılara daha akıcı, görsel açıdan tatmin edici ve işlevsel bir deneyim vadediyor. iPhone uygulamasının aksine, iPad’in geniş ekranına özel bir arayüz sunacak olan bu yenilik, özellikle içerik üreticileri ve sıkı Instagram takipçileri için büyük bir fark yaratabilir. Meta’nın bu hamlesi, Apple ekosistemindeki kullanıcıların uzun süredir dile getirdiği bir eksikliği gidermeyi amaçlıyor.

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ÇIKIŞ TARİHİ BELİRSİZ, BEKLENTİLER YÜKSEK

Instagram’ın iPad uygulamasıyla ilgili detaylar henüz sınırlı. Uygulamanın tam olarak hangi özellikleri barındıracağı ya da ne zaman App Store’da yerini alacağı bilinmiyor. Ancak Meta’nın elinde halihazırda güçlü bir altyapı ve kod birikimi olduğu düşünülürse, geliştirme sürecinin çok uzun sürmeyeceği tahmin ediliyor. iPad sahipleri, yakın gelecekte Instagram’ı cihazlarında çok daha verimli bir şekilde kullanma şansına kavuşabilir.

Bu gelişme, Meta’nın kullanıcı odaklı yeniliklere yöneldiğinin bir işareti olarak görülüyor. 15 yıllık bekleyişin ardından gelen bu haber, Instagram’ın iPad macerasında yeni bir sayfa açacağa benziyor. Şimdilik gözler, Meta’dan gelecek resmi açıklamalara çevrilmiş durumda.

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Instagram tablet ipad Instagram uygulaması
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