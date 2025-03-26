15 yıl süren dolandırıcılık! Başaran Holding soruşturması tamamlandı: İşte istenen ceza

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bahreyn merkezli yedi banka ve altı kişinin, Başaran Yatırım Holding sahibi Hüseyin Başaran ve beş Türk vatandaşı tarafından 500 milyon dolar dolandırıldıklarını iddia ettiği soruşturmayı tamamladı. Beş yıl süren titiz inceleme sonrası hazırlanan iddianamede, dolandırıcılık ve kara para aklama trafiği detaylandırılırken, Başaran ve altı kişinin "Nitelikli Dolandırıcılık" ve "Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" suçlarından cezalandırılması talep edildi.

BANKA VE FİNANS KURULUŞLARIYLA BAĞLANTI KURDU

İddianamede Hüseyin Başaran’ın, 2006’dan itibaren Türkiye’deki ticari itibarını kullanarak Bahreyn merkezli banka ve finans kuruluşlarıyla bağlantı kurduğu belirtiliyor. Başaran’ın, bu bankalarla yaptığı sözleşme kapsamında Türkiye’deki satıcı firmalar ile Avrupa’daki alıcı firmaların finansman işlemlerini yönetmek üzere yetkilendirildiği ifade ediliyor. Ancak, mağdur bankaların ticari finansmanda kullanılması için gönderdiği fonların Başaran Grubu’na ait şirketlere yönlendirildiği tespit edildi.

15 YIL SÜREN DOLANDIRICILIK

Denetim firmalarının hazırladığı raporlar, 2006-2021 yılları arasında tam 15 yıl süren dolandırıcılığı ortaya koydu. Raporda, mağdur bankaların 314 milyon dolarlık bir fonu satıcılara ödenmek üzere bir şirkete gönderdiği, ancak bu paranın gerçekte Türkiye’deki farklı şirketlere finansman sağlamak için kullanıldığı belirtildi. Bu yöntemle Başaran Grubu’nun, kefilsiz ve teminatsız kredi kullanımı avantajı elde ettiği tespit edildi.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

MASAK raporu, şüphelilerin mal varlıklarının bir kısmının suç gelirlerinden oluşmuş olabileceğini ve kara para aklama şüphesiyle birçok varlığa el konulduğunu ortaya koydu. BDDK ve MASAK raporları doğrultusunda, Başaran ve diğer şüphelilerin şirketlerine yönelik idari işlemler başlatıldı.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Hüseyin Başaran ifadesinde, dolandırıcılık, belgede sahtecilik ve örgüt liderliği suçlamalarını kabul etmedi. Bankalarla yaptığı finansman anlaşmalarını kurallara uygun yürüttüğünü savunan Başaran, şikayet sonrası mağdur bankalarla iyi niyet mektubu sunduğunu, ancak teknik sebeplerle anlaşmazlık yaşandığını belirtti. 2018’den sonra şirketlerinde yaptığı devir işlemlerinin ise kızının vefatı nedeniyle duygusal nedenlerle gerçekleştiğini öne sürdü.

İŞTE İSTENEN CEZA

Ekol TV muhabiri Dilek Yaman Demir'in haberine göre Savcılık, her bir mağdur banka için şüphelilere 13 yıldan 40 yıla kadar hapis cezası talep etti. Ayrıca, adı geçen şirketlere idari para cezası uygulanması istendi.