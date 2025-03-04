HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 150 TL için liseli kızı bıçakladı! Önce boğazına bıçak dayadı ardından telefonunu ve parasını aldı...

150 TL için liseli kızı bıçakladı! Önce boğazına bıçak dayadı ardından telefonunu ve parasını aldı...

04.03.2025 17:21
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Şehit Atakan Şahin Erdoğan için Cimşit Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi

Şehit Atakan Şahin Erdoğan için Cimşit Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi

Yalova'da kadın girişimci evinde çalışanları tarafından vahşice öldürüldü

Yalova'da kadın girişimci evinde çalışanları tarafından vahşice öldürüldü

Prof. Dr. Sözbilir: İzmir'de 7.2'lik deprem üretme kapasitesine sahip 4 fay var

Prof. Dr. Sözbilir: İzmir'de 7.2'lik deprem üretme kapasitesine sahip 4 fay var

İçerik devam ediyor
Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
04.03.2025 17:21
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’da korkunç saldırı! 46 yaşındaki S.P., 15 yaşındaki lise öğrencisini bıçaklayıp telefonunu ve parasını gasp etti. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, şüpheli 8 saatlik araştırma sonrası yakalanarak gözaltına alındı.

Dün akşam saatlerinde Ankara'nın İnönü Mahallesi'ndeki 1777'nci Cadde’de meydana gelen olay kan dondurdu. S.P., okul çıkışı durakta otobüs bekleyen lise öğrencisinin yanına yaklaşarak, boğazına bıçak dayadı. Şüpheli, öğrencinin elindeki telefonu ve çantasındaki 150 lirayı aldıktan sonra, kalçasından bıçaklayarak kaçtı. Yaralanan çocuk, duraktaki banka yığıldı. Durağa gelen özel halk otobüsünün şoförü ile yolcular, yaralı öğrenciyi, ilk müdahaleyi yapıp yaklaşık 400 metre mesafedeki Şehit Ramazan Çağlar Polis Merkezi'ne götürdü. Öğrenci, buradan da hastaneye götürülerek tedavi edildi.

15-YASINDAKI-KIZA-OKUL-CIKISI-BICAKLI-SA_594883_176005

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Yenimahalle İlçe Emniyet ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçan şüpheliyi 8 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarının incelemesinin ardından Cahar Dudayev Parkı'nda yakalayarak gözaltına aldı. Öte yandan şüphelinin öğrenciye saldırma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde yaralanan öğrencinin otobüsle götürülmesi de yer aldı.

15-YASINDAKI-KIZA-OKUL-CIKISI-BICAKLI-SA_594884_176005

'DUYARLI OLMAMIZ LAZIM'

İnönü Mahallesi Muhtarı Zübeyde Dönmez, mahallede ilk defa böyle bir olay ile karşılaştıklarını belirterek, Olay muhtarlığın önünde oluyor; ama tabii bizler içerideydik. Çocuğumuz bağıramamış; çünkü boğazına bıçak dayamış. Burada bir arbede yaşanmış. Çocuğumuz yine sesini çıkartamamış, şahıs kaçmış. Ben bir anne olarak çok üzüldüm. Emniyet güçleri çok güzel, çok titiz çalıştılar. En kısa zamanda da gece 02.00 gibi herhalde şahıs yakalandı. Çok sevindik ama üzücü nokta çocuğumuzun bıçaklanması; ama durumu iyi. İnşallah bir daha böyle bir şey asla yaşamaz dedi.

15-YASINDAKI-KIZA-OKUL-CIKISI-BICAKLI-SA_594886_176005

(DHA)

Türkiye Yunanistan sınırına duvar örüyorTürkiye Yunanistan sınırına duvar örüyor
İlçe müftüsü kazada yaralandıİlçe müftüsü kazada yaralandı
Anahtar Kelimeler:
gasp bıçak kız çocuk otobüs durağı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Survivor Hikmet Tuğsuz'a 12 yıl hapis cezası! Dominik dönüşü tutuklanacak

Survivor Hikmet Tuğsuz'a 12 yıl hapis cezası! Dominik dönüşü tutuklanacak

Araç sahipleri dikkat, karaborsaya düştü! 200 bin TL'yi buluyor

Araç sahipleri dikkat, karaborsaya düştü! 200 bin TL'yi buluyor

Acun Ilıcalı ve Sadettin Saran hakkında iddianame! İşte istenen cezalar

Acun Ilıcalı ve Sadettin Saran hakkında iddianame! İşte istenen cezalar

DEM Parti: ‘Sınır ötesi operasyonlar acil durmalı’

DEM Parti: ‘Sınır ötesi operasyonlar acil durmalı’

Kendisini tedavi eden cerrahı başından bıçakladı… Doktorun durumu ağır

Kendisini tedavi eden cerrahı başından bıçakladı… Doktorun durumu ağır

Sırbistan Meclisi'nde kaos! Oturumda sis bombası atıldı

Sırbistan Meclisi'nde kaos! Oturumda sis bombası atıldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

PARTNER
Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.