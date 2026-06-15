HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

16 kavşakta akıllı sistem: Kuyruklar yüzde 83 azaldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, trafik akışını daha verimli hale getirmek amacıyla hayata geçirdiği Akıllı Ulaşım Sistemleri yatırımlarını genişletiyor. Kent genelinde devreye alınan dinamik kavşak uygulamaları sayesinde belirlenen noktalarda araç kuyruklarında yüzde 83’e varan azalma sağlandı.

16 kavşakta akıllı sistem: Kuyruklar yüzde 83 azaldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen Akıllı Ulaşım Sistemleri, kent genelinde 16 kavşakta aktif olarak hizmet veriyor. Asfalt altına yerleştirilen loop dedektörler ve kavşaklara konumlandırılan akıllı kameralar sayesinde trafik yoğunluğu anlık olarak takip edilerek sinyalizasyon süreleri otomatik şekilde düzenleniyor.
Sistem, yoğunluğun bulunduğu yönlere daha uzun süre yeşil ışık vererek trafik akışını iyileştiriyor. Bu sistem sayesinde trafik yoğunluğunun yaşandığı bazı noktalarda araç kuyruklarında yüzde 83’e varan oranlarda azalma sağlandı.
Zaman ve yakıt tasarrufu sağlıyor
Dinamik kavşak uygulaması, trafik akışını hızlandırmanın yanı sıra sürücülere zaman kazandırıyor. Bekleme sürelerinin azalmasıyla yakıt tüketimi düşerken çevresel etkilerin azaltılmasına da katkı sağlanıyor. Uygulama sayesinde ulaşımın daha güvenli, konforlu ve sürdürülebilir hale getirilmesi hedefleniyor.
Hedef daha güvenli ve akıcı ulaşım
Muğla Büyükşehir Belediyesi, akıllı ulaşım teknolojilerini yaygınlaştırarak kent genelinde daha güvenli, sürdürülebilir ve akıcı bir ulaşım ağı oluşturmayı amaçlıyor.
Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Süleyman Özdemir, "Bugün itibari ile ilimizde 16 kavşakta devreye aldığımız bu sistem ile bazı noktalarda yüzde 83’e varan trafik yoğunluğunun azaldığını görebiliyoruz. Bu uygulamamızda asfalt altına yerleştirdiğimiz büyük dedektörler ve kavşaklardaki akıllı kamera sistemleri ile trafiği otomatik olarak akıllı yapay zeka sistemi ile kendiliğinden yönlendiriyor. Bir yerde yoğunluk arttığında yeşil ışığı otomatik olarak devreye alarak trafiğin akmasını sağlamaktayız. Bu ayrıca sürücülerimize zaman kazancı, yakıt tasarrufu ve çevresel etkinin azalması anlamına geliyor. Amacımız vatandaşlarımızın trafikte geçeceği süreyi en aza indirerek daha güvenli ulaşım ağı oluşturmak" dedi.
Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, akıllı ulaşım sistemlerinin kent yaşamına doğrudan katkı sunduğunu belirterek, Muğla’nın büyüyen nüfusu, gelişen turizm potansiyeli ve artan araç yoğunluğuyla birlikte ulaşım alanında yenilikçi çözümlere ihtiyaç duyduğunu, Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak teknolojinin sunduğu imkânları kullanarak vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıracak uygulamaları hayata geçirdiklerini açıkladı.

16 kavşakta akıllı sistem: Kuyruklar yüzde 83 azaldı 1

16 kavşakta akıllı sistem: Kuyruklar yüzde 83 azaldı 2

16 kavşakta akıllı sistem: Kuyruklar yüzde 83 azaldı 3


Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TVekstra, Türkiye’de CTV reklamcılığının geleceği için ArabyAds ve LG Ad Solutions ile iş birliğini yenilediTVekstra, Türkiye’de CTV reklamcılığının geleceği için ArabyAds ve LG Ad Solutions ile iş birliğini yeniledi
Akıntıya kapılıp ölen çocuğun cansız bedeni ikinci günde güçlükle çıkarıldıAkıntıya kapılıp ölen çocuğun cansız bedeni ikinci günde güçlükle çıkarıldı

Anahtar Kelimeler:
Muğla
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail'den ABD'ye 'Lübnan' resti! 'Geri çekilmeyeceğiz'

İsrail'den ABD'ye 'Lübnan' resti! 'Geri çekilmeyeceğiz'

Seçim 16 Nisan 2028'de olabilir

Seçim 16 Nisan 2028'de olabilir

(Özet) Hollanda - Japonya Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Hollanda - Japonya Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ünlü sanatçıdan üzen haber! Konseri hemen ertelendi

Ünlü sanatçıdan üzen haber! Konseri hemen ertelendi

Hangi 25 ilçe il olacak? '100' numaralı plakayı kimse istemiyor

Hangi 25 ilçe il olacak? '100' numaralı plakayı kimse istemiyor

Altın sert yükseldi, petrolde sert düşüş: Piyasalar 'anlaşma'yla coştu

Altın sert yükseldi, petrolde sert düşüş: Piyasalar 'anlaşma'yla coştu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.