HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

16 yaşındaki çocuk ev sahibini bıçakladı: "Namusumu temizledim"

Erzurum'da 16 yaşındaki çocuk, annesini rahatsız ettiğini iddia ettiği ev sahibini defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı. E.S. sosyal medya üzerinden Pusula Gazetesi'ne ulaşarak, kendini ihbar etti. Soğukkanlılıkla bıçaklama anlarını anlatan E.S., saldırıyı namusu için gerçekleştirdiğini söyledi.

16 yaşındaki çocuk ev sahibini bıçakladı: "Namusumu temizledim"

Edinilen bilgiye göre, olay Yakutiye ilçesine bağlı Emin Kurbu Mahallesi Libya Caddesi üzerindeki bir otelde meydana geldi. İddiaya göre, Ardahan'da çalışan E.S. (16), Erzurum'da yaşayan annesinin ev sahibi tarafından rahatsız edildiğini öğrendi. Ev sahibi L.B.'nin annesini uzun süredir müstehcen ifadelerle rahatsız ettiğini öğrenen E.S., şahsın iş yerine gitti.

16 yaşındaki çocuk ev sahibini bıçakladı: "Namusumu temizledim" 1

DÜKKANINA GİTTİ, DEFALARCA BIÇAKLADI

Burada şahsa "Sen misin?" diyen E.S., daha sonra yanında getirdiği sallama olarak tabir edilen bıçakla saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan L.B. ağır yaralandı. Şahıs ambulansla Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

16 yaşındaki çocuk ev sahibini bıçakladı: "Namusumu temizledim" 2

KAÇAN ZANLI SOSYAL MEDYADAN GAZETECİLERE YAZDI: "NAMUSUM İÇİN YAPTIM"

Ameliyata alınan L.B.'nin hayati tehlikesi devam ederken, olay yerinden kaçan E.S. sosyal medya üzerinden Pusula Gazetesi'ne ulaşarak, kendini ihbar etti. Soğukkanlılıkla bıçaklama anlarını anlatan E.S., saldırıyı namusu için gerçekleştirdiğini söyledi. Çocukla önce mesaj yoluyla, daha sonra telefon ile görüşen gazete ekibi, olayı Emniyet İl Müdürlüğüne bildirdi.

16 yaşındaki çocuk ev sahibini bıçakladı: "Namusumu temizledim" 3

Yaklaşık 5 saat boyunca aranan E.S., akşam saatlerinde Yakutiye ilçesi Mahallebaşı semtinde cadde üzerinde yürürken Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan çocuk, ifadesi alınmak üzere Emniyet'e götürüldü.

(İHA)

27 Ağustos 2025
27 Ağustos 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Anne ve kızına otomobilin çarptığı kaza kameradaAnne ve kızına otomobilin çarptığı kaza kamerada
Turgutlu'da MASKİ çalışanı intihar ettiTurgutlu'da MASKİ çalışanı intihar etti
Anahtar Kelimeler:
Erzurum saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fenerbahçe'ye gol atan Kerem Aktürkoğlu'ndan flaş hamle! Herkes o anları konuşuyor...

Fenerbahçe'ye gol atan Kerem Aktürkoğlu'ndan flaş hamle! Herkes o anları konuşuyor...

CHP lideri Özel'den AK Parti ve MHP'ye Filistin çağrısı

CHP lideri Özel'den AK Parti ve MHP'ye Filistin çağrısı

Kurşunlamaya giderken yakalandılar: Dilan Polat detayı

Kurşunlamaya giderken yakalandılar: Dilan Polat detayı

CHP'de bir istifa iddiası daha! Belediye başkanı kararını duyurdu

CHP'de bir istifa iddiası daha! Belediye başkanı kararını duyurdu

Bursa'da yasak aşk iddiası can aldı! 3 çocuk annesini acımadan katletti

Bursa'da yasak aşk iddiası can aldı! 3 çocuk annesini acımadan katletti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.