Kar, sağanak yağış ve fırtına! Meteoroloji'den İstanbul dahil 22 il için sarı kodlu uyarı

Aralık ayının gelmesiyle birlikte kış kendisini ciddi şekilde hissettirmeye başladı. Hafta içi yapılan uyarıların ardından sağanak yağış İstanbul'da etkisini göstermeye başladı.

İSTANBUL'DA KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLDU

Gece saatlerinde başlayan yağışlar aralıklarla devam ediyor. Zaman zaman etkisini artıran yağmur, kentin bazı bölümlerinde su birikintilerine neden oldu. Yağışlı havanın gün boyu etkili olacağı belirtilirken, uzman isimler İstanbul'da yaşayan vatandaşları oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

SEL VE SU BASKINLARINA KARŞI DİKKAT!

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Pazar günü Marmara'da beklenen sağanak yağışların; İstanbul, Bursa, Kocaeli, Yalova ve Bilecik çevreleri ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

HAKKARİ VE VAN İÇİN KUVVETLİ YAĞMUR VE KARLA KARIŞIK YAĞMUR UYARISI

Hakkari çevreleri ile Van'ın güney kesimlerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur; yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ile kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Yağışların, 08.12.2025 Pazartesi günü sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenirken, vatandaşlar; sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kar yağışı olan yerlerde buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı.

Doğu Anadolu'da beklenen yağışların; Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Muş ve Şırnak çevreleri ile Erzincan ve Erzurum'un güney kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yağışların, özellikle Tunceli, Bingöl ve Muş çevreleri ile Şırnak'ın doğusu, Erzurum ve Erzincan'ın güneyinin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

FIRTINA UYARISI

Öte yandan Batı Karadeniz için de fırtına uyarısı verildi. Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın, öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor. Fırtınanın, yarın öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

İSTANBUL DAHİL 22 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Ayrıca Meteoroloji'nin uyarı haritasında; Adıyaman, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bursa, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, İstanbul, Kocaeli, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Tunceli, Van, Batman, Şırnak, Yalova için sarı kodlu uyarı verildi.

SARI KODLU UYARI NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.