16 yaşındaki Nisa toprağa verildi, sürücü tutuklandı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 16 yaşındaki Nisa Bora toprağa verilirken, otomobil sürücüsü A.K. tutuklandı.

Kapaklı - Çerkezköy istikametinde meydana gelen trafik kazasında A.K. idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak refüje dalmıştı. Yaşanan kazada 2 kişi yaralanmış, 16 yaşındaki Nisa Bora hayatını kaybetmişti.
Kontrolden çıkan otomobilin sürücüsü A.K., tedavisi tamamlandıktan sonra emniyetteki işlemlerinin ardından Çerkezköy Adliyesi’ne sevk edildi. A.K. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

16 yaşındaki Nisa Bora’nın cenazesi ise memleketi Kırklareli'nin Vize ilçesi Kıyıköy Beldesi’nde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

