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17 yaşında 3 suç kaydı var! Sokakta oturan kişinin yanına gidip bıçakla gasp etti...

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Çiğdem Sevinç

Bir kişinin kolyesini bıçakla gasbeden şüphelinin, 17 yaşında ve 3 suç kaydına sahip olduğu ortaya çıktı. Olaydan sonra kaçan şüpheli, güvenlik kameralarıyla tespit edildi ve polis ekiplerince yakalandı. Çıkarıldığı mahkemede ise ev hapsi cezası verdi.

Güven Timleri Şube Müdürlüğü C Bölge Büro Amirliği ekipleri, Kadıköy Caferağa Mahallesi Mühürdarbağı Sokak'ta yol kenarında oturan bir kişinin kolyesinin bıçak tehdidiyle gasbedilmesine ilişkin çalışma başlattı.

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KOLYEYİ ALIP KAÇTI

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin beraberindeki 5 kişiyle geldiğini, bıçakla tehdit ettiği mağdurun kolyesini gasbederek kaçtığını belirledi.

Kimlik ve adres bilgisi tespit edilen şüpheli Enes B.Ö. (17) ekipler tarafından yakalandı. 3 suç kaydı olduğu anlaşılan şüpheli, Çocuk Büro Amirliğine götürülürken, gasbedilen kolye sahibine teslim edildi.

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EV HAPSİ CEZASI ALDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe ev hapsi cezasına çarptırıldı.

Bu arada, gasp anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Kadıköy gasp
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