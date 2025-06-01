17 yaşında 3 suç kaydı var! Sokakta oturan kişinin yanına gidip bıçakla gasp etti...

Güven Timleri Şube Müdürlüğü C Bölge Büro Amirliği ekipleri, Kadıköy Caferağa Mahallesi Mühürdarbağı Sokak'ta yol kenarında oturan bir kişinin kolyesinin bıçak tehdidiyle gasbedilmesine ilişkin çalışma başlattı.

KOLYEYİ ALIP KAÇTI

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin beraberindeki 5 kişiyle geldiğini, bıçakla tehdit ettiği mağdurun kolyesini gasbederek kaçtığını belirledi.

Kimlik ve adres bilgisi tespit edilen şüpheli Enes B.Ö. (17) ekipler tarafından yakalandı. 3 suç kaydı olduğu anlaşılan şüpheli, Çocuk Büro Amirliğine götürülürken, gasbedilen kolye sahibine teslim edildi.

EV HAPSİ CEZASI ALDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe ev hapsi cezasına çarptırıldı.

Bu arada, gasp anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

(AA)