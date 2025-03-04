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  4. 17 yaşındaki Arda'yı tabancayla vurmuştu! Müebbet hapis talebi

17 yaşındaki Arda'yı tabancayla vurmuştu! Müebbet hapis talebi

04.03.2025 15:15
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Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde birlikte alkol alan 3 arkadaştan Arda Bağuç'un (17) başından tabancayla vurularak ölümüne ilişkin davada savcı, tutuklu sanık Sercan Baki Davran (27) için ömür boyu, tutuksuz sanık Enes Emre K.’nin (20) ise 5 yıl hapsini istendi.

17 yaşındaki Arda'yı tabancayla vurmuştu! Müebbet hapis talebi

Olay, 17 Mart 2024'te saat 21.30 sıralarında Döşemealtı ilçesi Yeşilbayır Mahallesi’ndeki oto yıkamacıda meydana geldi. Oto yıkamacıda işe başlayan Arda Bağuç, Sercan Baki Davran ve Enes Emre K., kaldıkları konteynerde birlikte içki içmeye başladı. Telefonda kız arkadaşıyla konuşan Sercan Baki Davran'ın elindeki tabanca iddiaya göre Arda Bağuç'un başına doğru tuttuğu sırada ateş aldı. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekibi, Arda Bağuç'un hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Bağuç'un cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ARKADAŞI, CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Arkadaşları, ifadelerinde, Bağuç'un intihar ettiğini ileri sürdü. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, tabancanın bulunduğu konum ile ateş edilen noktanın farklılık gösterdiğini belirledi. Gözaltına alınarak Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen Enes Emre K.'nin ifadesinde; Sercan Baki Davran'ın, Bağuç'a tabancayla ateş ettiğini söylediği öğrenildi. Davran'ın cinayeti işlediğini itiraf eden Enes Emre K., işlemleri sonrası adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Arda Bağuç'u tabanca ile başından vurduktan sonra polise 'intihar etti' diyen ve suçlamaları kabul etmeyen Sercan Baki Davran ise 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

"OĞLUM İNTİHAR EDECEK BİR ÇOCUK DEĞİL"

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanıkların yargılamasına devam edildi. Sercan Baki Davran salonda yer alırken, farklı bir suçtan cezaevinde olan ve 'Delilleri yok etme, gizleme ve değiştirme' suçundan yargılanan Enes Emre K., SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı. Yine aynı suçla yargılanan tutuksuz sanıklar Ş.T., H.M. ve H.A. duruşmaya katılmadı. Önceki beyanlarını tekrarlayan Sercan Baki Davran, Arda Bağuç'u öldürmediğini, aralarında husumet olmadığını belirterek, maktulün intihar ettiğini iddia etti. Enes Emre K. ise olayla bir ilgisi olmadığını kaydetti.

Oğlu ile sanıklar arasında husumet olduğunu öne süren Arda Bağuç'un annesi Raziye Baz, "Oğlum intihar edecek bir çocuk değildi. Görmemesi gereken bir şeyi gördüğü için öldürüldü" dedi. Mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, Davran'ın 'Kasten öldürme' suçundan ömür boyu, Enes Emre K.'nin ise 5 yıla kadar hapsini talep etti. Davran'ın tutukluluğunun devamına karar verilerek, duruşma ertelendi.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
tabanca
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