18-20 yaş arasına yaklaşık 66 bin TL maaş: 10 bin kişi başvurdu! Amaç 100 bin kişiye ulaşmak...

Polonya Savunma Bakanlığı’nın, gençleri orduya teşvik etmek amacıyla başlattığı “Orduyla Tatil” programına bu yaz yaklaşık 10 bin gönüllü genç katıldı. Program, askerliği cazip hale getirmenin yanı sıra ülkenin yedek asker havuzunu genişletmeyi hedefliyor.

27 GÜNLÜK ASKERÎ EĞİTİM

18-20 yaş arasındaki gençlerin yer aldığı programda katılımcılar, orduya bağlı birliklerde 27 gün süren yoğun askerî eğitim alıyor. Eğitimler kapsamında atış talimleri, saha çalışmaları, taktik dersleri ve hava savunma eğitimleri yer alıyor. Eğitim sürecinin ardından katılımcılara rütbe veriliyor ve isteyenler yedek asker kadrosuna geçiş yapabiliyor.

“BU BİR TATİL DEĞİL”

Uluslararası güvenlik alanında yüksek lisans yapan 29 yaşındaki Michal Piekut, programın zorluğuna dikkat çekti. Kamuflajlı yüzü ve askeri üniformasıyla konuşan Piekut, “Bu bir tatil değil, yoğun bir askeri eğitim. Bunu başaramayacağımı sandım. Henüz bayılan olmadı ama gün daha yeni başladı.” sözleriyle deneyimlerini aktardı.

1.400 EURO ÖDEME

Program, gençler için yaz döneminde cazip bir iş alternatifi olarak öne çıkıyor. Teğmen Michal Gelej, başarılı katılımcılara 1.400 euro ödeme yapıldığını belirtti. Varşova Üniversitesi öğrencisi 19 yaşındaki Goran Meredith ise, yaz tatiliyle çakışan programın ve sunulan ücretin kararında etkili olduğunu söyledi.

GÜVENLİK POLİTİKASINI GÜÇLENİYOR

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası güvenlik politikalarını güçlendirme kararı alan Polonya, 2022’de yeni bir ulusal güvenlik yasası çıkararak asker sayısını artırma hedefi koymuştu. Bu kapsamda 2023 ve 2024 yıllarında gönüllü askerlik programlarına toplam 90 bin kişi katıldı.

Savunma Bakanlığı, “Orduyla Tatil” programının yanı sıra, okullarda verilen askeri eğitimler ve hafta sonu halk kamplarıyla sosyal medyada yoğun bir tanıtım kampanyası yürütüyor.

YILDA 100 BİN YEDEK ASKER

Başbakan Donald Tusk, mart ayında yaptığı açıklamada, gönüllü askerî eğitim programlarının 2027 yılına kadar her yıl 100 bin kişiyi kapsayacak şekilde genişletileceğini duyurdu.