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18 ilde dev operasyon! Milyarlarca liralık hesap hareketi tespit edildi…

Bilişim suçlarına yönelik 18 ilde düzenlenen operasyonlarda 7.5 milyar TL hesap hareketi bulunan 102 şüphelinin yakalandığı duyuruldu. Şüphelilerden 64’ü tutuklanırken 204 banka hesabına da el konulduğu öğrenildi.

18 ilde dev operasyon! Milyarlarca liralık hesap hareketi tespit edildi…

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bilişim suçlarına yönelik 18 ilde düzenlenen operasyonlarda hesaplarında 7.5 milyar Türk lirası hesap hareketi bulunan 102 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ve KOM Daire Başkanlıkları koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul, Giresun, Konya, Muğla, Mersin ve Elazığ merkezli İzmir, Kocaeli, Adana, Gaziantep, Ankara, Bursa, Diyarbakır, Samsun, Antalya, Batman, Çorum ve Mardin olmak üzere toplam 18 ilde "nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, müstehcenlik ve bilişim sistemine girme" suçlarına yönelik operasyon düzenlendi.

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Düzenlenen operasyonlar sonucu 102 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 64’ü tutuklanırken 38’i hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonlar sonucu ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda bilgisayar, telefon, banka/kredi kartı ve dijital materyal ele geçirildi. MASAK raporları sonucu; şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 7 Milyar 500 milyon TL’lik hesap hareketi tespit edildi. Şüphelilere ait 204 banka hesabı, 19 kripto hesabı ve 11 adet otomobile el konuldu.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya dolandırıcı
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