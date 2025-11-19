HABER

18 yıl sonra gelen adalet... Göbek bağıyla öldürülen bebeğin katili belli oldu!

2007 yılında bir bebek göbek bağıyla çöp konteynerinde ölü bulunmuştu. Cinayetin faili tam 18 yıl sonra bulundu. Olay yerindeki parmak izlerinden yola çıkılarak düzenlenen operasyonda cinayetin faili anne yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 27 Mayıs 2007 tarihinde İzmit ilçesi Yahyakaptan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, göbek bağıyla öldürülerek çöp konteynerine atılan bebek cesedi bulunmuştu.

BEBEĞİN ANNESİ ÇIKTI

Faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, olayı gerçekleştiren şahsın, bebeğin annesi E.N.Ö. olduğu tespit edildi.

TUTUKLANDI

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 18 Kasım günü Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlediği operasyonla şüpheliyi yakaladı. Yakalanan şüpheli, İstanbul Adli Tıp Kurumu Müdürlüğü'nde yapılan DNA eşleştirme işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. E.N.Ö., sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, 18 yıl önce olay yerinde bulunan parmak izi delilinden yola çıkılarak şüphelinin kimliğinin tespit edildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

