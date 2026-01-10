HABER

ABD Başkanı Trump: "İran'a müdahaleye hazırız"

ABD Başkanı Trump'tan İran'daki olaylara ilişkin açıklama geldi. Trump, "İran'a müdahaleye hazırız. İran özgürlüğe hiç olmadığı kadar yakın" dedi. Ayrıca ABD basını, Trump yönetiminin İran'a saldırıyı konuştuğunu ifade etti.

ABD Başkanı Trump: "İran'a müdahaleye hazırız"
Recep Demircan

İran'da yaşanan olaylar sonrasında ABD Başkanı Donald Trump, Tahran yönetiminin müdahalesi sonucunda göstericilerin hayatını kaybetmesi durumunda İran'a müdahale edeceklerini ifade etmişti.

GÖSTERİLER DEVAM EDİYOR

Son günlerde İran'da birçok kentte gösteriler devam ediyor. Ölü ve yaralı sayısı ise her geçen gün artıyor.

TRUMP: "MÜDAHALEYE HAZIRIZ"

İran'a saldırının konuşulduğu günlerde Trump'tan yeni bir açıklama geldi. Trump, "İran'a müdahaleye hazırız. İran özgürlüğe hiç olmadığı kadar yakın" dedi.

"İRAN'A SALDIRI GÖRÜŞÜLDÜ"

Ayrıca ABD basını, Trump yönetiminin İran'a saldırıyı konuştuğunu ifade etti.

