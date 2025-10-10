HABER

18A üzerine kurulu ilk yapay zekâ bilgisayar platformu: Intel Panther Lake işlemciler tanıtıldı!

Intel, yeni nesil Core Ultra 3 (Panther Lake) işlemcilerini tanıttı. Panther Lake, Intel 18A teknolojisiyle üretilen ilk ürün olma özelliğini taşıyor. Intel, 18A teknolojisinin ABD’de geliştirilen ve üretilen en ileri yarı iletken üretim süreci olduğu iddiasında.

Enes Çırtlık

Intel, gelecek yıl dizüstü bilgisayarlarda yer alması planlanan yeni Intel Core Ultra serisi 3 (kod adı: Panther Lake) işlemcilerini tanıttı. CNBC'de yer alan habere göre, şirket, yeni Panther Lake işlemcisinin 18A teknolojisiyle üretildiğini açıkladı.

Yeni nesil çipler, Intel’in Arizona’daki Fab 52 tesisinde üretilecek. Şirket, tesisin artık tamamen faaliyete geçtiğini ve üretimin hızlandırılacağını belirtti.

Intel ayrıca, 18A işlemcilerle donatılmış Xeon 6+'ı (kod adı Clearwater Forest) da tanıttı. Xeon 6+'ın 2026’nın ilk yarısında piyasaya çıkması bekleniyor.

INTEL PANTHER LAKE'IN ÖZELLİKLERİ

Intel Panther Lake'ın öne çıkan özelliklerini ise şu şekilde sıralıyor:

  • Lunar Lake düzeyinde güç verimliliği ve Arrow Lake sınıfında performans
  • Önceki nesle göre %50’den fazla CPU performans artışı sağlayan 16 adede kadar yeni performans (P) ve verimlilik (E) çekirdeği
  • Önceki nesle göre %50’den fazla grafik performansı sunan 12 Xe çekirdeğe kadar yeni Intel Arc GPU

Intel'in açıklamasına göre, Panther Lake, ABD’de geliştirilen ve üretilen en ileri yarı iletken üretim süreci olan Intel 18A teknolojisiyle üretilen ilk ürün olma özelliğini taşıyor.

Intel, Panther Lake'ın yalnızca PC’lerle sınırlı kalmayacağını; robotik dâhil uç bilişim uygulamalarına da uzanacağını belirtti.

