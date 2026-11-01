19 ilçe il olabilir! Bahçeli kriterleri sıraladı, gözler TBMM'ye çevrildi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin "100 il 1000 ilçe" projesinin ayrıntılarını açıkladı. Bahçeli, “100 İl 1000 İlçe projemiz, Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın idari vizyonudur” diyerek MHP'nin projeyle 19 yeni il ve 78 yeni ilçe kurulmasını öngördüğünü belirtti.

"TÜRKİYE’NİN AYAK SESLERİNİN DOSTA DÜŞMANA İLANI"

Bahçeli, çalışmanın vizyonunu açıklarken "Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına atfen daha önce dile getirdiğimiz, Türk ve Türkiye Yüzyılı’nın geniş penceresinden kurumsallığa bakan yönü, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında güçlü idari yapısının ilk basamağı, büyüyen ve gelişen Türkiye’nin ayak seslerinin dosta düşmana ilanıdır" ifadelerini kullandı.

İL OLMA KRİTERLERİNİ SIRALADI

Bahçeli kriterleri, "nüfus, gelişme potansiyeli, coğrafi durumu, hizmete erişimde yaşanan sıkıntılar, stratejik konum" olarak sıralarken, "Objektif kriterler dikkate alınarak belirlenen ilçelerin il statüsüne çıkarılmasını hedefliyoruz" dedi.

Sürecin ilgili devlet kurumlarının objektif kriterler üzerinden sağlayacağı mutabakatla ilerlemesini öngören Bahçeli, son kararın TBMM tarafından verileceğini ifade etti. MHP lideri, önerinin ilerleyen dönemde gündeme getirilebileceğini belirtti.

ÖNE ÇIKAN BEŞ İLÇENİN GÜNCEL NÜFUSU NE KADAR?

Bahçeli açıklamasında il ve ilçe ismi vermedi. Ancak "Hangi ilçeler il olma potansiyelinde?" sorusunda, resmi verilere göre güncel nüfus kriteri dikkate alındığında şu ilçeler öne çıkıyor:

Alanya (Antalya): 371.547

Fethiye (Muğla): 187.332

Edremit (Balıkesir): 176.251

Bandırma (Balıkesir): 169.476

Nazilli (Aydın): 162.156

Öte yandan haberde aktarılan İçişleri Bakanlığı verilerine göre, Türkiye mülki idare bölümleri envanteri şu şekilde:

İl sayısı: 81

İlçe sayısı: 922

Mahalle sayısı: 32.314

Köy sayısı: 18.213

Bağlı sayısı: 23.572

Büyükşehir belediyesi sayısı: 30

İl belediyesi sayısı: 51

Büyükşehir ilçe

belediyesi sayısı: 519

İlçe belediyesi sayısı: 403

Belde belediyesi sayısı: 400

Toplam belediye sayısı: 1.403

İl özel idaresi sayısı: 51’dir.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) güncel verilerine göre Türkiye’nin nüfusu, 1 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla 86 milyon 320 bin 602 kişidir. Nüfus olarak bakıldığında hâlen 3 il 100 binin altında, 6 il 200 binin altında, 20 il de 300 bin nüfusun altındadır.

DMM '25 İL' İDDİASINI YALANLAMIŞTI

Zaman zaman birçok ilçenin adı il olacağı iddialarıyla gündeme geliyor ancak resmi bir açıklama yapılmadı. Hangi ilçelerin değerlendirileceği ilgili çalışmalarla, il statüsü kazanıp kazanmayacakları ise TBMM’de yapılacak yasal düzenlemeyle netleşebilecek.

Haziran ayında 25 ilçenin il yapılacağı iddiaları gündem olmuş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) iddiayı yalanlamıştı.