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19 ilçe il olabilir! Bahçeli kriterleri sıraladı, gözler TBMM'ye çevrildi

19 yeni il ve 78 yeni ilçe mi geliyor? MHP lideri Bahçeli'nin yeni açıklaması gündem yarattı. TBMM'yi işaret eden Bahçeli, "Belirlenen ilçelerin il statüsüne çıkarılmasını hedefliyoruz" diyerek il olma kriterlerini sıraladı. Peki güncel verilere göre il olma konusunda öne çıkan ilçeler hangileri?

19 ilçe il olabilir! Bahçeli kriterleri sıraladı, gözler TBMM'ye çevrildi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin "100 il 1000 ilçe" projesinin ayrıntılarını açıkladı. Bahçeli, “100 İl 1000 İlçe projemiz, Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın idari vizyonudur” diyerek MHP'nin projeyle 19 yeni il ve 78 yeni ilçe kurulmasını öngördüğünü belirtti.

19 ilçe il olabilir! Bahçeli kriterleri sıraladı, gözler TBMM ye çevrildi 1

"TÜRKİYE’NİN AYAK SESLERİNİN DOSTA DÜŞMANA İLANI"

Bahçeli, çalışmanın vizyonunu açıklarken "Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına atfen daha önce dile getirdiğimiz, Türk ve Türkiye Yüzyılı’nın geniş penceresinden kurumsallığa bakan yönü, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında güçlü idari yapısının ilk basamağı, büyüyen ve gelişen Türkiye’nin ayak seslerinin dosta düşmana ilanıdır" ifadelerini kullandı.

19 ilçe il olabilir! Bahçeli kriterleri sıraladı, gözler TBMM ye çevrildi 2

İL OLMA KRİTERLERİNİ SIRALADI

Bahçeli kriterleri, "nüfus, gelişme potansiyeli, coğrafi durumu, hizmete erişimde yaşanan sıkıntılar, stratejik konum" olarak sıralarken, "Objektif kriterler dikkate alınarak belirlenen ilçelerin il statüsüne çıkarılmasını hedefliyoruz" dedi.

Sürecin ilgili devlet kurumlarının objektif kriterler üzerinden sağlayacağı mutabakatla ilerlemesini öngören Bahçeli, son kararın TBMM tarafından verileceğini ifade etti. MHP lideri, önerinin ilerleyen dönemde gündeme getirilebileceğini belirtti.

19 ilçe il olabilir! Bahçeli kriterleri sıraladı, gözler TBMM ye çevrildi 3

ÖNE ÇIKAN BEŞ İLÇENİN GÜNCEL NÜFUSU NE KADAR?

Bahçeli açıklamasında il ve ilçe ismi vermedi. Ancak "Hangi ilçeler il olma potansiyelinde?" sorusunda, resmi verilere göre güncel nüfus kriteri dikkate alındığında şu ilçeler öne çıkıyor:

  • Alanya (Antalya): 371.547
  • Fethiye (Muğla): 187.332
  • Edremit (Balıkesir): 176.251
  • Bandırma (Balıkesir): 169.476
  • Nazilli (Aydın): 162.156

19 ilçe il olabilir! Bahçeli kriterleri sıraladı, gözler TBMM ye çevrildi 4

Öte yandan haberde aktarılan İçişleri Bakanlığı verilerine göre, Türkiye mülki idare bölümleri envanteri şu şekilde:

İl sayısı: 81
İlçe sayısı: 922
Mahalle sayısı: 32.314
Köy sayısı: 18.213
Bağlı sayısı: 23.572
Büyükşehir belediyesi sayısı: 30
İl belediyesi sayısı: 51
Büyükşehir ilçe
belediyesi sayısı: 519
İlçe belediyesi sayısı: 403
Belde belediyesi sayısı: 400
Toplam belediye sayısı: 1.403
İl özel idaresi sayısı: 51’dir.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) güncel verilerine göre Türkiye’nin nüfusu, 1 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla 86 milyon 320 bin 602 kişidir. Nüfus olarak bakıldığında hâlen 3 il 100 binin altında, 6 il 200 binin altında, 20 il de 300 bin nüfusun altındadır.

DMM '25 İL' İDDİASINI YALANLAMIŞTI

Zaman zaman birçok ilçenin adı il olacağı iddialarıyla gündeme geliyor ancak resmi bir açıklama yapılmadı. Hangi ilçelerin değerlendirileceği ilgili çalışmalarla, il statüsü kazanıp kazanmayacakları ise TBMM’de yapılacak yasal düzenlemeyle netleşebilecek.

Haziran ayında 25 ilçenin il yapılacağı iddiaları gündem olmuş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) iddiayı yalanlamıştı.

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Devlet Bahçeli MHP ilçe nüfus il
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