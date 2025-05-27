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1998 yılındaki cezaevi müdürü cinayetine karışan şahsa berberde silahlı saldırı: Kafasından vuruldu

Samsun’da 1998 yılında cezaevi müdürü cinayetinde adı geçen ve cezasını tamamlayan şahıs, berberde silahlı saldırıya uğradı. Kafasından vurulan şahıs ağır yaralandı. Gazi Devlet Hastanesine akın eden Barış Kol'un yakınları ile hastanede arbede çıktı. Polis olaya müdahale ederek tarafları yatıştırdı.

1998 yılındaki cezaevi müdürü cinayetine karışan şahsa berberde silahlı saldırı: Kafasından vuruldu

Olay, İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi Divitçioğlu Caddesi üzerindeki bir berber dükkanında saat 16.15'te meydana geldi.

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1998 YILINDA CEZAEVİ MÜDÜRÜ CİNAYETE KURBAN GİTMİŞTİ

Edinilen bilgiye göre, 1998 yılında Samsun Kapalı Cezaevi Müdürü Zeki Bayrak’ın öldürülmesi olayında Ali Kemal Kol ile birlikte hapis cezası alan ve hapis cezasını tamamlayan Barış Kol, berberde henüz kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

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Kafasından vurulan Barış Kol, olay yerine çağrılan ambulansla Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

CİNAYET ZANLISI BERBER SALONUNDA SALDIRIYA UĞRADI

Silahlı saldırgan ise otomobil ile kaçtı. Gazi Devlet Hastanesine akın eden Barış Kol'un yakınları ile hastanede arbede çıktı. Polis olaya müdahale ederek tarafları yatıştırdı.

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Polis hastanede ve olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet cezaevi Samsun
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