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2 çocuk annesi kadının kahreden ölümü: Vücuduna kene yapıştı, kurtarılamadı

Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi gören 2 çocuk annesi Çiğdem Keskin (35), hayatını kaybetti.

2 çocuk annesi kadının kahreden ölümü: Vücuduna kene yapıştı, kurtarılamadı

Zara ilçesine bağlı İlice köyünde yaşayan, hayvancılıkla uğraşan Çiğdem Keskin'in vücuduna kene yapıştı. Bir süre sonra rahatsızlanan Keskin, yakınları tarafından Zara Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağırlaşan Keskin, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. KKKA şüphesiyle tedavi gören Keskin, hayatını kaybetti.

Yakınlarına teslim edilen Çiğdem Keskin'in cenazesi, defnedilmek üzere İlice köyüne götürüldü. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre; bu yıl nisan ve mayıs ayında 8 kişi, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle hastaneye başvurdu. Bu kişilerden 2'si hayatını kaybetti, 5'i taburcu oldu, 1'in tedavisi sürüyor. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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