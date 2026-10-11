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2 kişinin yaralandığı elektrikli bisiklet kazası güvenlik kamerasında

Antalya’nın Serik ilçesinde otomobil ile elektrikli üç tekerlekli kasalı bisikletin çarpıştığı ve 1’i ağır 2 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası ortaya çıktı.Dün öğlen saatlerinde Serik ilçesi Kökez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde meydana gelen kazada Özay C.

2 kişinin yaralandığı elektrikli bisiklet kazası güvenlik kamerasında

Antalya’nın Serik ilçesinde otomobil ile elektrikli üç tekerlekli kasalı bisikletin çarpıştığı ve 1’i ağır 2 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası ortaya çıktı.

Dün öğlen saatlerinde Serik ilçesi Kökez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde meydana gelen kazada Özay C. idaresindeki otomobil ile Rukiye Ş. yönetimindeki elektrikli üç tekerlekli kasalı bisiklet çarpıştı. Kazada, savrulan 3 tekerlekli bisiklette bulunan sürücü Rukiye Ş. ile yolcu olarak bulunan Fatma H. yaralandı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaralılardan bisiklet sürücüsü Rukiye Ş.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde üç tekerlekli bisikletin yol kenarında durarak çevreyi kontrol ettikten sonra dönmek için hareketlendiği, bu sırada arkadan gelen 07 CJB 174 plakalı otomobilin çarptığı ve çevredeki vatandaşların yardıma koştuğu anlar yer aldı.

2 kişinin yaralandığı elektrikli bisiklet kazası güvenlik kamerasında 1

2 kişinin yaralandığı elektrikli bisiklet kazası güvenlik kamerasında 2

2 kişinin yaralandığı elektrikli bisiklet kazası güvenlik kamerasında 3
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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