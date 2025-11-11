2 milyon TL değerinde altın çaldı... Yakalanınca söyledikleri şoke etti: "İyi ettiniz, akşam televizyona çıkar"

Olay, Altınordu ilçesi Şarkiye Mahallesi'nde bulunan Vitrin Kuyumculuk'ta dün akşam saat 17.10'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahıs kuyumcuya gelerek bazı altınları satın almak istediğini söyledi. Kuyumcu, şahsın isteği üzerine yaklaşık 2 milyon TL değerindeki altınları bir kenara ayırdı. Bir süre sonra başka bir müşteriyle ilgilenen kuyumcunun dalgınlığından faydalanan şüpheli, altınları alarak kuyumcudan uzaklaştı. Durumu fark eden iş yeri sahibi ihbarda bulundu.

ALTINLARLAA BİRLİKTE YAKALANDI

Olay yerine gelen ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Ekiplerin kuyumcu ve bölgedeki diğer iş yerlerine ait güvenlik kameralarını incelemesinin ardından şüpheli şahsın A.Ş. (54) olduğunu tespit etti. Ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından A.Ş., çaldığı altınlar ile birlikte Trabzon'un Akçaabat ilçesinde dün gece saatlerinde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, Ordu İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

"İYİ ETTİNİZ, AKŞAM TELEVİZYONA ÇIKAR"

Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.Ş., Ordu Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelinin, adliye kapısından girdiği esnada kendisini görüntüleyen basın mensuplarına yönelik, "İyi ettiniz, akşam televizyona çıkar" dediği duyuldu.

Şüphelinin adliyedeki işlemleri devam ediyor.