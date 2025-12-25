İstanbul Valiliği'nden soğuk hava, sağanak ve kar uyarısı! Hafta sonuna dikkat

İstanbul Valiliği, hafta sonu il genelindeki hava durumu ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

CUMA VE CUMARTESİ GÜNLERİNE DİKKAT

Valilik, cuma ve cumartesi günleri kentin kuzey kesimleri ile yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğini duyurdu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı son değerlendirmelere göre, İstanbul genelinde 26 Aralık Cuma gününden itibaren hava sıcaklıklarının 5 ila 8 derece azalması ve mevsim normallerinin altına düşmesiyle, soğuk ve yağışlı havanın önümüzdeki hafta boyunca etkisini sürdüreceği tahmin edilmektedir. İstanbul’da 26 Aralık 2025 Cuma ve 27 Aralık 2025 Cumartesi günleri için beklenen yağışların genellikle yağmur şeklinde olacağı tahmin edilmektedir. İstanbul’un kuzey kesimleri ile yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı ihtimali bulunmaktadır. İstanbul’da özellikle gece ve sabah saatlerinde görülebilecek buzlanma ve don hadiseleri hususunda dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

AKOM'DAN AÇIKLAMA

AKOM'dan yapılan uyarıda da sıcaklıkların pazar akşamından itibaren 5 derecelerin altına düşeceği belirtilirken, pazar ve pazartesi için kar uyarısında bulunuldu.

METEOROLOJİDEN İSTANBUL UYARISI

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, 26 Aralık Cuma gününden itibaren Marmara Bölgesinin soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunda Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da görülecek yağışların cuma günü aralıklı yağmur, 27 Aralık Cumartesi gününden itibaren karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul'da genellikle yağmur şeklinde görülecek yağışların yerini cumartesi günü Anadolu Yakası'nın yükseklerinde karla karışık yağmura bırakması bekleniyor. İl genelinde 29 Aralık Pazartesi günü karla karışık yağmur ve yükseklerde de kar yağışı olması tahmin ediliyor.