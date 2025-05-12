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2 milyon TL'lik altın bulunan çelik kasa çalındı2 milyon TL'lik altın bulunan çelik kasa çalındı! Hırsızların kimliği şoke etti

Amasya'da 73 yaşındaki O.Ö.’nün evinden içerisinde 2 milyon 77 bin TL değerinde altın bulunan çelik kasa çalındı. Olaya ilişkin O.Ö.’nün torunu, damadı ve damadının kardeşi gözaltına alındı.

2 milyon TL'lik altın bulunan çelik kasa çalındı2 milyon TL'lik altın bulunan çelik kasa çalındı! Hırsızların kimliği şoke etti

Olay, dün Hacılar Meydanı Mahallesi'nde meydana geldi. O.Ö. geç saatlerde geldiği evindeki çelik kasanın yerinde olmadığını gördü. Bunun üzerine O.Ö., durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, evin kapısının zorlanmadan açıldığını belirledi. Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olaya ilişkin geniş çaplı fiziki takip, güvenlik kamerası incelemesi ve saha çalışması başlattı.

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Yapılan çalışmalar sonucunda, O.Ö.’nun torunu E.D.’nin (20) evin anahtarını daha önceden aldığı tespit edildi. Polis ekipleri, çalınan çelik kasanın Belmebük köyü yakınlarındaki bir dere yatağına götürüldüğünü belirledi. Burada spiral ile açılan kasadaki 2 milyon 77 bin TL değerindeki altınların alındığı tespit edildi.

ÇALINAN ALTINLAR VE BOŞ ÇELİK KASA TESLİM EDİLDİ!

Olaya ilişkin torun E.D., damat K.D. (20) evlerinde ve damadın kardeşi G.D. (18) kendi evinde yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, K.D.’nin evinde çalınan altınlar ele geçirildi. Çelik kasa ise itfaiye ekiplerinin yardımıyla dere yatağından çıkarıldı. Çalınan altınlar ve boş çelik kasa O.Ö.'ye teslim edildi. Gözaltına alınan E.D., ifadesinin ardından serbest bırakılırken, K.D. ve kız kardeşi G.D. adliyeye sevk edildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Amasya damat
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