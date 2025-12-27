HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Operasyon an meselesi! SDG için süre doluyor, Suriye ordusunun hazırlıkları bitti

Tüm gözler Suriye'ye çevrilirken, bölgede tansiyon iyiden iyiye arttı. Olası bir çatışma riski her geçen dakika artarken; terör örgütü YPG/SDG'nin Şam'a entegrasyonu konusunda diretmesi ve 10 Mart mutabakatına uymaması sonrası Şam yönetiminin harekete geçtiği belirtildi. Suriye ordusunun SDG'ye operasyon için hazırlıklarını tamamladığı ve bölgede operasyonun kapıda olduğu ifade edildi.

Operasyon an meselesi! SDG için süre doluyor, Suriye ordusunun hazırlıkları bitti
Devrim Karadağ

Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte, terör örgütü PKK Türkiye'deki silahlı faaliyetlerine son verip kendini feshettiğini ilan etmişti. Süreç için kritik aşamalardan biri olan örgütün Suriye uzantısı PYD/SDG/YPG'nin İmralı'nın çağrısına uyarak Şam'a entegre olması için tanınan süre ise dolmak üzere.

SDG, 10 MART MUTABAKATINA UYMUYOR

SDG'nin Şam ile imzalanan 10 Mart Mutabakatı'na rağmen entegrasyonu kabul etmemesinin ardından Suriye yönetiminin ve Ankara'nın atacağı adımlar merak ediliyor.

Türkiye Gazetesi muhabiri Yılmaz Bilgen, TGRT Haber ekranlarında katıldığı Medya Kritik programında bölgedeki son durumu ve SDG'nin yapılanmasına ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Operasyon an meselesi! SDG için süre doluyor, Suriye ordusunun hazırlıkları bitti 1

OPERASYON İÇİN HAZIRLIKLAR TAMAM

10 Mart Mutabakatı'nda hiçbir ilerleme olmadığının altını çizen Bilgen, "Suriye ordusunda kimin nerede olacağı, hangi silahın, tümenin nerede konuşlanacağı ile ilgili bütün hazırlıklar net olarak bitti" diyerek 'operasyon için tüm hazırlıkların tamamlandığını' söyledi.

"PYD'NİN MAAŞLARI KESİLDİ"

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın net olarak SDG'ye 'sınır kapılarını ve resmi kurumları teslim edin' diyerek mesaj gönderdiğini hatırlatan Yılmaz Bilgen, bölgede İsrail eli ile bir üs kurulduğunu ifade etti. Bilgen, bu üste SDG'nin basın-enformasyon kolunun yönetildiğini dile getirdi.

PYD'nin sözde üst düzey yöneticilerinden olan İlham Amed'in 6 aydır Amerika ile görüşemediğini vurgulayan Bilgen "Eskiden PYD'nin tüm maaşları CENTCOM tarafından ödeniyordu, maaşları kesildi" dedi.

Operasyon an meselesi! SDG için süre doluyor, Suriye ordusunun hazırlıkları bitti 2

SDG'DEN TEHDİT: "EĞER OPERASYON BAŞLARSA..."

YPG/SDG elebaşlarının kendisine "Bizim ABD'den ve Batı'dan aldığımız tüm destek kesildi. Artık sadece İsrail'den destek alıyoruz" dediğini aktaran Yılmaz Bilgen "YPG, 'Eğer bir operasyon başlarsa Suriye Arap Cumhuriyeti'nin stratejik noktalarını vuracağız' diyor" sözlerini kullandı.

"ŞAM, SGD'NİN 1 HAFTA İÇERİSİNDE ÇEKİLMESİNİ İSTİYOR"

Suriye yönetiminin SDG'ye karşı silahlı harekete hazırlandığını ifade eden Bilgen "Şam bu operasyonun kaçınılmaz olduğunu biliyor. Şam yönetimi, YPG'nin Halep'den, Tabka, Rakka, Deyrizor'dan 1 hafta içerisinde çekilmesini istiyor" açıklamasında bulundu.

YPG'NİN KAÇ MİLİTANI VAR?

Beşar Esad rejiminin artıkları olan 4 bin kişinin YPG'nin içinde olduğunu söyleyen Bilgen "YPG'nin içinde 20-25 bin Arap var. Burada bir mermi atılırsa Rakka'nın düşüşü 6-7 saattir" şeklinde konuştu.

İlginizi Çekebilir

Suriye'de camide patlama! Ölü ve yaralılar var

Suriye'de camide patlama! Ölü ve yaralılar var

 Çelik: "Camide yapılan terör saldırını lanetliyoruz"

Çelik: "Camide yapılan terör saldırını lanetliyoruz"

 Suriye'de dengeleri değiştirecek hamle! PKK/SDG'den ayrılıp Şam'a bağlılıklarını ilan ettiler

Suriye'de dengeleri değiştirecek hamle! PKK/SDG'den ayrılıp Şam'a bağlılıklarını ilan ettiler

 Şam yönetimi duyurdu: "SDG ile temasları askıya aldık"

Şam yönetimi duyurdu: "SDG ile temasları askıya aldık"

"ÇOK FAZLA SALDIRI GÖRECEĞİZ"

Suriye'de bugün bir camiye yapılan terör saldırısına dikkat çeken Bilgen "Çok fazla saldırı göreceğiz. Bu işin merkezi Kamışlı. Amerikalılar bazı YPG'li kilit isimleri Şam'a teslim ettiler" dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Özgür Özel, Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? “Uzak bir ihtimal değil”Özgür Özel, Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? “Uzak bir ihtimal değil”
Atamalar Resmi Gazete’de yayımlandıAtamalar Resmi Gazete’de yayımlandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
suriye ypg Şam
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail resmen duyurdu! Somaliland'ı tanıyan ilk ülke oldular

İsrail resmen duyurdu! Somaliland'ı tanıyan ilk ülke oldular

Tahliye hareketliliğinde Adnan Oktar detayı dikkat çekti

Tahliye hareketliliğinde Adnan Oktar detayı dikkat çekti

Ali Koç'tan Sadettin Saran'a ziyaret

Ali Koç'tan Sadettin Saran'a ziyaret

Karaciğer nakli onaylanmamıştı! Geniş Aile’nin Cevahir’i Ufuk Özkan'ın son hali ortaya çıktı

Karaciğer nakli onaylanmamıştı! Geniş Aile’nin Cevahir’i Ufuk Özkan'ın son hali ortaya çıktı

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

Babasıyla tartışıp başladı 'Memur olsaydım bu kadar kazanamazdım'

Babasıyla tartışıp başladı 'Memur olsaydım bu kadar kazanamazdım'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.