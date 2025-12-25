Şam yönetimi duyurdu: "SDG ile temasları askıya aldık"

Suriye'nin kuzeyindeki durum hala belirsizliğini korururken Şam yönetimi ile SDG arasındaki görüşmeler, SDG'nin talepleri yüzünden tıkandı. Suriye Enformasyon Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada SDG ile temasların askıya alındığı açıklandı.

"TEMASLAR ASKIYA ALINDI"

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"SDG’nin hükümet için müzakere edilemez ve uygulanamaz taleplerinde ısrar etmesi nedeniyle iki taraf arasında bir anlaşma sağlanamamıştır. Ayın 28’inde nihai yanıtımızı vereceğiz. Suriye hükümeti ile SDG arasında temaslar şu anda askıya alınmıştır."

4 BİN 500 KİŞİLİK GRUP ŞAM'A BAĞLANDI

Türkiye'yi de çok yakından ilgilendiren Suriye'nin kuzeyinde Liva Rakka ve Suvvar Rakka grupları PKK/SDG'den ayrılarak Şam yönetimine bağlılıklarını ilan etmişti.

Taraf değiştiren grupların 4 bin 500'den oluştuğu öğrenildi.

'SDG VE DEAŞ KAOS ÇIKARMAK İÇİN KULLANILACAK'

Suvvar Rakka Grubu 2015 yılından bu yana SDG ile birlikte hareket eden grup olma özelliğini taşıyor. Suvar Rakka komutanı Ahmed Aloush, hâlihazırda 4.500 civarında savaşçılarının bulunduğunu ve bundan sonraki süreçte PKK-SDG yapılanması ile hareket etmeyeceklerini aktardı. Özgür ve birleşik bir Suriye için mücadele edeceklerini vurgulayan Aloush “PYD-YPG ulusal polis ve ordunun yeniden yapılandırılmasına kadar kontrol ettiği yerleri kendi halkına bırakıp çekilmelidir. Bununla birlikte Suriye Demokratik Güçleri PKK-SDG hapishanelerinde tutulan bütün tutukluların serbest bırakılmasını talep ediyoruz. DEAŞ tutukluları ve suç işleyenler ise şu anda uluslararası koalisyonun gözetiminde olan merkezî bir hapishaneye taşınmalıdır. Bu durum, Şam hükûmetiyle DEAŞ tutuklularının durumu konusunda bir anlaşmaya varılana kadar devam etmelidir. Aksi hâlde; SDG’nin bu DEAŞ’lıları bölgede kaos çıkarmak için kullanılacağından kimsenin kuşkusu olmasın” dedi.