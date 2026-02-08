HABER

Edirne’de 14 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde güvenlik güçleri tarafından düzenlenen denetimlerde 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de 14 düzensiz göçmen yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Uzunköprü ilçesine bağlı Saçlımüsellim köyü mülki sınırları içerisinde Saçlımüsellim Hudut Karakol Komutanlığı unsurlarınca yapılan kontrollerde 10 Afganistan, 2 Fas, 1 Cezayir ve 1 Sri Lanka uyruklu olmak üzere toplam 14 düzensiz göçmen tespit edildi.
Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Edirne Göçmen Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilmek üzere ilgili birimlere sevk edildi.
Olayla ilgili işlemlerin Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında yürütüldüğü belirtildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Edirne
