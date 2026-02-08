HABER

Sürücü kıyıya çıktı, otomobil suda kaldı: Vatandaşlar halatla müdahale etti

Bolu’da dere kenarına inmek isterken kontrolden çıkarak suya gömülen otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Otomobili ise vatandaşlar çıkarmaya çalıştı.

Edinilen bilgiye göre, Karaköy mevkisinde kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen sürücü, iddiaya göre otomobiliyle dere kenarına inmek istedi. Zeminin kaygan olması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, kayarak dere yatağına devrildi.
Suya gömülen araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Araçta hasar oluşurken, çevredeki vatandaşlar otomobilin sudan çıkarılması için çalışma başlattı. Olay yerinde çalışmalar sürerken, yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

