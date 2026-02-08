HABER

Bursa’da dereye düşen adam kalp masajıyla hayata döndürüldü

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde dereye düşen genç adam, kalp masajıyla hayata döndürüldü.Olay, merkez Yıldırım ilçesi Gökdere mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, dere içerisinde hareketsiz halde yatan 35 yaşındaki Mehmet Ali B.’yi fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı itfaiye ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Kalbi duran genç adama sağlık ekipleri tarafından dere içerisinde yaklaşık 10 dakika boyunca kalp masajı yapıldı. Yapılan müdahale sonucu kalbi yeniden çalıştırılan şahıs hayata döndürüldü. Mehmet Ali B., itfaiye ekipleri ve sağlık çalışanları tarafından dere içerisinden kontrollü şekilde çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan şahıs, ambulansla Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Mehmet Ali B., hastanede de kalp masajıyla hayata geri döndürüldü.

Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlatırken, aynı bölgede son 2 ay içerisinde 2 kez dere içerisinde cansız beden bulunmuş olması dikkat çekti.

Kaynak: İHA

Bursa
