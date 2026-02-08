Samsun’da 5 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi: 2 gözaltı

Samsun’da uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İlkadım ve Atakum ilçelerinde düzenlenen narkotik operasyonunda binlerce sentetik ecza ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda şüpheli şahıslara ait üst, araç ve ikametlerde yapılan aramalarda toplam 5 bin 374 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Olayla bağlantılı 2 şüpheli gözaltına alınırken, şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır