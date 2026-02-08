HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Samsun’da 5 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi: 2 gözaltı

Samsun’da narkotik polisi ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 bin 374 adet uyuşturucu hap ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun’da 5 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi: 2 gözaltı

Samsun’da uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İlkadım ve Atakum ilçelerinde düzenlenen narkotik operasyonunda binlerce sentetik ecza ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda şüpheli şahıslara ait üst, araç ve ikametlerde yapılan aramalarda toplam 5 bin 374 adet sentetik ecza ele geçirildi.
Olayla bağlantılı 2 şüpheli gözaltına alınırken, şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ankara’da istinat duvarı yıkıldı: 5 apartman boşaltıldıAnkara’da istinat duvarı yıkıldı: 5 apartman boşaltıldı
Çıldır Gölü’nde 6 Şubat depremi anısına dalış yaptılarÇıldır Gölü’nde 6 Şubat depremi anısına dalış yaptılar

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yalova'da konkordato ilan eden firmadan 1 milyarlık vurgun

Yalova'da konkordato ilan eden firmadan 1 milyarlık vurgun

Fuardan etkilendi, 77 bin metrekarelik arsasını TSK'ya bağışladı

Fuardan etkilendi, 77 bin metrekarelik arsasını TSK'ya bağışladı

Samsun'da deprem! Yüksel Yıldırım ateş püskürdü: "Doymuşlar, hepsini gönderiyorum!"

Samsun'da deprem! Yüksel Yıldırım ateş püskürdü: "Doymuşlar, hepsini gönderiyorum!"

Cemile'yi görenler şaştı kaldı! Başörtüsünü çıkarıp...

Cemile'yi görenler şaştı kaldı! Başörtüsünü çıkarıp...

Gram altın için kuyumculardan benzer çıkış 'Olağan dışı bir sıkıntı'

Gram altın için kuyumculardan benzer çıkış 'Olağan dışı bir sıkıntı'

7 Şubat Cumartesi güncel altın fiyatları

7 Şubat Cumartesi güncel altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.