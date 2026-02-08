Kahramanmaraş kırsal bölgelerde kar temizliği

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, ana arterler başta olmak üzere sorumluluk alanındaki tüm güzergahlarda kar küreme, tuzlama ve solüsyon uygulamaları yapılarak yollar ulaşıma açık tutuluyor. Yapılan açıklamada, kar yağışının vatandaşların yaşamını olumsuz etkilememesi için ekiplerin 7 gün 24 saat görev başında olduğu vurgulandı. Vatandaşların karla mücadeleye ilişkin talep ve ihbarlarını Alo 153 Çağrı Merkezi üzerinden iletebileceği hatırlatıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır