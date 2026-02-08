HABER

Kahramanmaraş kırsal bölgelerde kar temizliği

Kahramanmaraş’ta kar yağışının etkili olduğu kırsal bölgelerde kar temizleme çalışmaları sürüyor.

Kahramanmaraş kırsal bölgelerde kar temizliği

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, ana arterler başta olmak üzere sorumluluk alanındaki tüm güzergahlarda kar küreme, tuzlama ve solüsyon uygulamaları yapılarak yollar ulaşıma açık tutuluyor. Yapılan açıklamada, kar yağışının vatandaşların yaşamını olumsuz etkilememesi için ekiplerin 7 gün 24 saat görev başında olduğu vurgulandı. Vatandaşların karla mücadeleye ilişkin talep ve ihbarlarını Alo 153 Çağrı Merkezi üzerinden iletebileceği hatırlatıldı.

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş
