Ganos’ta doğanın neşesi karacalar görüntülendi

Tekirdağ’ın doğal zenginlikleriyle öne çıkan Ganos Dağı eteklerinde kurulu fotokapanlar, yaban hayatının renkli anlarını kaydetmeye devam ediyor. Hayvanseverler tarafından bölgedeki doğal yaşamı takip etmek amacıyla yerleştirilen kameralar bu kez iki karacanın neşeli anlarını görüntüledi.

Ormanlık alanda yan yana görülen iki karacanın bir süre sonra birbirlerini kovalayarak adeta oyun oynadığı anlar kayıtlara geçti. Zaman zaman hızlanan, ardından durup tekrar hareketlenen karacaların rahat tavırları dikkat çekti.

Uzmanlar, bu tür görüntülerin bölgedeki ekosistemin sağlıklı işlediğinin göstergesi olduğunu belirtirken, Ganos Dağı ve çevresinin yaban hayatı açısından önemli bir yaşam alanı olduğuna vurgu yapıyor. Karacaların enerjik ve doğal halleri, bölgedeki biyolojik çeşitliliğin sürdüğünü bir kez daha ortaya koydu.

