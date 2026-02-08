HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Yer: Ankara! Pompalı tüfekli kavgada husumetlisine arabayla çarptı

İçerik devam ediyor

Ankara'da aralarında husumet bulunan iki grup sokakta buluşarak tartışmaya başladı. Çıkan tartışmada bir kişi pompalı tüfekle ateş etmeye çalıştı fakat silah ateş almadı. Bunun üzerine karşı grupta bulunan bir şahıs, elinde pompalı tüfek olan kişiye arabayla çarptı. O anlar kameralara yansırken, 2 şüpheli, gözaltına alındı.

Olay, dün öğle saatlerinde Mamak ilçesi Durali Alıç Mahallesi 928'inci Cadde'de meydana geldi. Aralarında husumet olduğu belirtilen iki grup, sokakta buluşarak tartışmaya başladı.

Yer: Ankara! Pompalı tüfekli kavgada husumetlisine arabayla çarptı 1

SİLAH ATEŞ ALMADI, KARŞISINDAKİ ARAÇLA EZDİ

Tartışmanın büyümesi ile bir kişi, yanında bulunan pompalı tüfeği çıkararak ateş etmeye çalıştı ancak silah ateş almadı. O sırada karşı taraftan biri, otomobille elindeki pompalı tüfek olan kişiye çarparak kaçtı.

Yer: Ankara! Pompalı tüfekli kavgada husumetlisine arabayla çarptı 2

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülenen kavgada E.E.B., hafif yaralandı. Olaya ait görüntülerin sanal medyada paylaşılması sonrası polis, inceleme başlattı.

Yer: Ankara! Pompalı tüfekli kavgada husumetlisine arabayla çarptı 3

Polis, şüphelilerden K.O ve E.B.'yi suç aletleri ile birlikte yakaladı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TÜVTÜRK'te polis memurunu darbederek öldüren şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktıTÜVTÜRK'te polis memurunu darbederek öldüren şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı
Hafta sonu tatili için yoldaki aile kaza yaptıHafta sonu tatili için yoldaki aile kaza yaptı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Ankara kavga
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yalova'da konkordato ilan eden firmadan 1 milyarlık vurgun

Yalova'da konkordato ilan eden firmadan 1 milyarlık vurgun

Fuardan etkilendi, 77 bin metrekarelik arsasını TSK'ya bağışladı

Fuardan etkilendi, 77 bin metrekarelik arsasını TSK'ya bağışladı

Fenerbahçe'de "Talisca" müjdesi! Yönetim resti gördü, parayı artırdı: Brezilyalı yıldızla işlem tamam!

Fenerbahçe'de "Talisca" müjdesi! Yönetim resti gördü, parayı artırdı: Brezilyalı yıldızla işlem tamam!

Epstein belgelerinden dünyaca ünlü model de çıktı! Moda partilerine...

Epstein belgelerinden dünyaca ünlü model de çıktı! Moda partilerine...

Gram altın için kuyumculardan benzer çıkış 'Olağan dışı bir sıkıntı'

Gram altın için kuyumculardan benzer çıkış 'Olağan dışı bir sıkıntı'

7 Şubat Cumartesi güncel altın fiyatları

7 Şubat Cumartesi güncel altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.