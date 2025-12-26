HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Humus vilayetinde camiye gerçekleştirilen terör saldırısını lanetliyoruz"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye’nin Humus vilayetinde bir camiye gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı. Diğer yandan saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 8'e yükseldiği bildirildi.

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Humus vilayetinde camiye gerçekleştirilen terör saldırısını lanetliyoruz"

AK Parti Sözcüsü Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Kardeş Suriye’nin Humus vilayetinde bir camiye gerçekleştirilen terör saldırısını lanetliyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Kardeş Suriye’ye başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Humus vilayetinde camiye gerçekleştirilen terör saldırısını lanetliyoruz" 1

SURİYE'DE CAMİ PATLAMASINDA CAN KAYBI 8'E YÜKSELDİ

Suriye'nin Humus şehrindeki camide meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi. Bir güvenlik kaynağı, ilk incelemelere göre patlamanın caminin içine yerleştirilen patlayıcı düzeneklerden kaynaklandığını ifade etti.
Suriye'nin Humus şehrindeki Vadi Ez-Zeheb Mahallesi'nde bulunan İmam Ali bin Ebu Talib Camii'nde meydana gelen patlamada bilanço artıyor. Suriye Sağlık Bakanlığı Ambulans ve Acil Servis Direktörü Najib al-Naasan yaptığı açıklamada, patlamada can kaybının 8'e yükseldiğini, 18 kişinin ise tedavisinin devam ettiğini aktardı. Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, bölgedeki güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı.

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Humus vilayetinde camiye gerçekleştirilen terör saldırısını lanetliyoruz" 2

CAMİNİN İÇİNE YERLEŞTİRİLEN BOMBA PATLATILDI

Suriye resmi haber ajans SANA'ya konuşan bir güvenlik kaynağı, ilk incelemelere göre patlamanın caminin içine yerleştirilen patlayıcı düzeneklerden kaynaklandığını ifade etti.

Patlamayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(İHA)

26 Aralık 2025
26 Aralık 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Adana'da dolu yağdı, yollar ve tarlalar beyaza büründüAdana'da dolu yağdı, yollar ve tarlalar beyaza büründü
Milyonlarca liralık vurguna 7 gözaltıMilyonlarca liralık vurguna 7 gözaltı
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
suriye Ömer Çelik terör saldırısı humus
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Milyonluk yarış tayları çiftlikten kaçtı: Ekipler seferber oldu

Milyonluk yarış tayları çiftlikten kaçtı: Ekipler seferber oldu

İstanbul Valiliği uyardı! Kar ve soğuk hava dalgası geliyor

İstanbul Valiliği uyardı! Kar ve soğuk hava dalgası geliyor

Samsunspor'dan olay yaratan Musaba hamlesi! "İlişkisini fiilen kesmiştir"

Samsunspor'dan olay yaratan Musaba hamlesi! "İlişkisini fiilen kesmiştir"

'Vefatınızda orada olmayacağım' demişti! Üzen haber

'Vefatınızda orada olmayacağım' demişti! Üzen haber

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

Babasıyla tartışıp başladı 'Memur olsaydım bu kadar kazanamazdım'

Babasıyla tartışıp başladı 'Memur olsaydım bu kadar kazanamazdım'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.