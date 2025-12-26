AK Parti Sözcüsü Çelik: "Humus vilayetinde camiye gerçekleştirilen terör saldırısını lanetliyoruz"

AK Parti Sözcüsü Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Kardeş Suriye’nin Humus vilayetinde bir camiye gerçekleştirilen terör saldırısını lanetliyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Kardeş Suriye’ye başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.

SURİYE'DE CAMİ PATLAMASINDA CAN KAYBI 8'E YÜKSELDİ

Suriye'nin Humus şehrindeki camide meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi. Bir güvenlik kaynağı, ilk incelemelere göre patlamanın caminin içine yerleştirilen patlayıcı düzeneklerden kaynaklandığını ifade etti.

Suriye'nin Humus şehrindeki Vadi Ez-Zeheb Mahallesi'nde bulunan İmam Ali bin Ebu Talib Camii'nde meydana gelen patlamada bilanço artıyor. Suriye Sağlık Bakanlığı Ambulans ve Acil Servis Direktörü Najib al-Naasan yaptığı açıklamada, patlamada can kaybının 8'e yükseldiğini, 18 kişinin ise tedavisinin devam ettiğini aktardı. Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, bölgedeki güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı.

CAMİNİN İÇİNE YERLEŞTİRİLEN BOMBA PATLATILDI

Suriye resmi haber ajans SANA'ya konuşan bir güvenlik kaynağı, ilk incelemelere göre patlamanın caminin içine yerleştirilen patlayıcı düzeneklerden kaynaklandığını ifade etti.

Patlamayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(İHA)

