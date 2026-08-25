2 milyonla kayıplara karışan kurye çatıda yakalanmıştı! Mağdur kuyumcu konuştu: "Parayı çaldırdığını söylemiş"

Olay, 26 Temmuz Pazar günü saat 15.30 sıralarında Nurtepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şişli’deki bir kuyumcuda kurye olarak çalışan Deniz B.’ye, iş yeri sahibi Mustafa K. tarafından anlaşmalı iş yerlerinden altın ve döviz alması için yaklaşık 2 milyon lira verildi. Motosikletle iş yerinden ayrılan Deniz B., anlaşmalı kuyumculara giderek altın ve dövizleri teslim aldı.

MOTOSİKLETİN GPS SİNYALİ KESİLDİ

Bir süre sonra Deniz B.’nin kullandığı motosikletteki GPS cihazının konum bilgisi kesildi. Kuryeyi telefonla arayan iş yeri sahibi Mustafa K., kendisine ulaşamayınca anlaşmalı kuyumcularla görüştü. Görüşmede Deniz B.’nin altın ve dövizleri teslim aldığını öğrenen Mustafa K., durumu polis ekiplerine bildirerek şikayetçi oldu. İhbar üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde Deniz B.’nin kullandığı iş yerine ait motosikletin son olarak saat 17.30 sıralarında Merkez Mahallesi’nde bulunan bir otoparkın önünde sinyal verdiği belirlendi. Bölgeye giden ekipler, motosikleti terk edilmiş halde buldu. Deniz B.’nin motosikleti bıraktıktan sonra bölgeden ayrıldığı tespit edildi.

DRONLA TESPİT EDİLDİ

Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada Deniz B.’nin Hürriyet Mahallesi’ndeki bir evde saklandığını belirledi. Düzenlenen operasyonda Deniz B. ile evde bulunan Yasemin B. ve Mert B. gözaltına alındı. Operasyon ve Deniz B.’nin yakalandığı anlar dron kamerasına yansıdı. Deniz B.’nin 'Tehdit' ve 'Hakaret', Yasemin B.’nin ise 'Kasten yaralama', 'Tehdit' ve 'Hakaret' suçlarından kayıtlarının bulunduğu öğrenildi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Deniz B., 'Güveni kötüye kullanma' ve 'İş yeri ve kurumdan hırsızlık' suçlarından; Yasemin B. ve Mert B. ise 'Suçluyu kayırma' suçundan adliyeye sevk edildi. Deniz B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Yasemin B. ve Mert B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Mira Kantarcı

MAĞDUR KUYUMCU KONUŞTU! HIRSIZDAN 'ÇALDIRDIM' BAHANESİ

Öte yandan altınları çalınan kuyumcu Mira Kantarcı da konuştu. Kanal D'den Yağmur Yılman'a olayın detaylarını anlatan Kantarcı, şahsın ilk defa bu kadar yüksek miktardı tutar teslim aldığını söyledi.

"POLİSLER DE BUNA İNANMIYOR ŞU ANDA"

Kantarcı, "2 milyonluk altın karşılığını çantasına koydu ve ortadan kayboldu. Yarım saat içinde fark ettik zaten. Çünkü motorda takip cihazı var. Polislere parayı çaldırdığını söylemiş. Polisler de buna inanmıyor şu anda." dedi.