2 öğrenci çatıdan düşen kar kütlesinin altında kaldı! Çevredekiler yardıma koştu

Hakkari'de yolda yürüyen 2 üniversite öğrencisi, üzerlerine KYK yurdunun çatısından kar kütlesi düşmesi sonucu yaralandı. Kar kütlesinin altında kalan öğrenciler, çevredeki diğer öğrencilerin yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı. O anlar çevredeki öğrencilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

Korkunç olay, Merzan Mahallesi’nde meydana geldi. Hakkari Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Müdürlüğü binası önünden geçen 2 üniversite öğrencisinin üzerine çatıda biriken kar kütlesi düştü.

Kar kütlesinin altında kalan öğrenciler, çevredeki diğer öğrencilerin yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 öğrenci, ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Kaynak: DHA

