HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

2 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı

Bilecik'te otomobilin çarptığı çocuk yaralandı.

2 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı

Kaza; Bilecik merkez Atatürk Bulvarı Eski Hastane Kavşağı'na yakınlarında meydana geldi. Karayolları istikametinden sanayi istikametine seyir halindeki Aydın S., idaresindeki 10 LG 293 plakalı otomobil yola aniden fırlayan 2 yaşındaki F. H., isimli yabancı uyruklu çocuğa çarptı. Yaşanan trafik kazasında 2 yaşındaki F. H., yaralandı. Yaralı çocuk olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı çocuğun sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sazlık yangınları ekosisteme zarar veriyorSazlık yangınları ekosisteme zarar veriyor
Şara "2025’in En Etkili 100 Kişisi" listesine girdiŞara "2025’in En Etkili 100 Kişisi" listesine girdi

Anahtar Kelimeler:
Bilecik kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
"Erdoğan'sız AK Parti"nin oyları eriyor! Fark iki katından fazla

"Erdoğan'sız AK Parti"nin oyları eriyor! Fark iki katından fazla

Savaş hazırlığını TV'de ifşa ettiler! 9 ABD uçağı iniş yaptı

Savaş hazırlığını TV'de ifşa ettiler! 9 ABD uçağı iniş yaptı

Bakan Fidan'dan çok net İsrail uyarısı! "Jetlerimiz karşılaşabilir"

Bakan Fidan'dan çok net İsrail uyarısı! "Jetlerimiz karşılaşabilir"

Yer: Yozgat... Jandarma ekipleri tarafından çukurun dibinde böyle yakalandılar!

Yer: Yozgat... Jandarma ekipleri tarafından çukurun dibinde böyle yakalandılar!

Beşiktaş'a Premier Lig'den dev gibi golcü!

Beşiktaş'a Premier Lig'den dev gibi golcü!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.