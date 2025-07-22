'20 dakika kuralına uyma' çağrısı: Afrika sıcakları ülkeyi kavuracak! Dikkat: Uzman isimler tek tek uyardı...

Türkiye genelinde bu hafta Afrika sıcaklarının etkisi altına giriyor. İstanbul’da termometreler 40 dereceyi gösterirken, birçok ilde sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.

Meteoroloji’den alınan bilgilere göre, sıcak hava dalgası yurt genelinde etkili olmaya devam edecek. Peki, bu aşırı sıcaklarda vücut ve cilt sağlığınızı nasıl koruyabilirsiniz?

“11:00-15:00 SAATLERİ ARASINDA DIŞARI ÇIKMAYIN”

İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Esra Demir, sıcaklıkların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti. “Özellikle 11:00-15:00 saatleri arasında, güneşin en yoğun olduğu zamanlarda dışarıda bulunmaktan kaçınılmalı. Kronik hastalığı olanlar, hipertansiyon, diyabet ya da kalp hastaları bu konuda daha hassas olmalı,” dedi.

Demir, artan terlemeyle birlikte vücudun su kaybına uğrayabileceğini belirterek, “Günde en az 2-2.5 litre su tüketilmeli. Ancak böbrek hastaları gibi sıvı kısıtlaması olan kişiler bu kurala uymamalı,” uyarısında bulundu.

BU İLAÇLARI KULLANANLAR DİKKAT!

Doç. Dr. Esra Demir, idrar söktürücü tansiyon veya kalp ilaçları kullananların sıvı kaybına karşı daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı. “Bu ilaçlar sıvı kaybını artırabilir. Güneşin neden olduğu terlemeyle birleştiğinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Açık renk, pamuklu veya keten kıyafetler tercih edilmeli. Naylon ve polyester kumaşlar terlemeyi artırır ve sağlığa zararlıdır. Şapka ve güneş kremi kullanımı da olmazsa olmaz,” dedi.

20 DAKİKA KURALI NEDİR?

Dermatoloji Uzmanı Dr. Sena İnal Aptoula, cilt sağlığını korumak için güneş kremi kullanımının kritik olduğunu belirtti. “SPF 50+ ve suya dayanıklı geniş spektrumlu güneş kremleri tercih edilmeli. Kremi, güneşe çıkmadan 20-30 dakika önce sürmeli ve 2-3 saatte bir yenilemeliyiz. Deniz veya havuza girdiysek ya da terlediysek bu süreyi kısaltmalıyız,” dedi.

Aptoula, yüz ve boyun için yarım çay kaşığı, vücudun her avuç içi kadar bölgesi için bir nohut tanesi kadar krem gerektiğini ekledi.

CİLDİ NEMLİ TUTUN, ŞAPKA VE GÖZLÜK KULLANIN

Dr. Aptoula, güneş kreminin tek başına yeterli olmadığını vurguladı: “Uzun kollu açık renk kıyafetler, şapka ve güneş gözlüğü gibi fiziksel bariyerler de kullanılmalı. Özellikle 11:00-15:00 saatleri arasında gölgede kalmaya özen gösterilmeli. Leke problemi, gül hastalığı veya güneş alerjisi olanlar yüksek koruyuculu kremler tercih etmeli.”

Uzman, güneş sonrası cildi nemlendirici ürünlerle yatıştırmanın da önemine dikkat çekti.

DÖRT MEVSİM KORUMA ŞART

Uzmanlar, güneşin zararlı etkilerinden korunmanın sadece yaz aylarında değil, dört mevsim önemli olduğunu vurguluyor. Ancak sıcaklıkların ve ultraviyole indeksinin yükseldiği bu dönemde ekstra özen gösterilmesi gerekiyor.