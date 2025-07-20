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20 Temmuz İstanbul'da elektrik kesintileri: İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek? İstanbul elektrik kesintisi sorgulama ekranı...

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, 20 Temmuz tarihinde planlı elektrik kesintileriyle karşı karşıya kalabilir. AYEDAŞ ve BEDAŞ, Avrupa ve Anadolu Yakası'nda çeşitli ilçelerde bakım, onarım ve altyapı çalışmaları nedeniyle geçici kesintiler olacağını duyurdu. Kesintilerden etkilenecek bölgeler ve kesinti saatleri için detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz...

20 Temmuz İstanbul'da elektrik kesintileri: İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek? İstanbul elektrik kesintisi sorgulama ekranı...
Sedef Karatay

İstanbul'da elektrik dağıtım hizmeti veren AYEDAŞ ve BEDAŞ, 20 Temmuz Pazar günü bazı ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını açıkladı. Şirketler, kesintilerin nedeninin bakım, onarım ve altyapı yenileme çalışmaları olduğunu belirtirken, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için gerekli önlemlerin alındığını ifade ettiler. Kesintilerden etkilenecek ilçeler ve mahalleler, şirketlerin resmi internet siteleri ve çağrı merkezleri aracılığıyla duyuruluyor.

20 Temmuz İstanbul da elektrik kesintileri: İstanbul da hangi ilçelerde elektrik kesilecek? İstanbul elektrik kesintisi sorgulama ekranı... 1

HANGİ İLÇELERDE KESİNTİ BEKLENİYOR?

Henüz 20 Temmuz'a ait tüm detaylı liste yayınlanmamış olsa da, önceki günlerde yaşanan kesintilerden yola çıkarak bazı ilçelerde kesinti olabileceği tahmin ediliyor. Özellikle altyapı çalışmaları yoğun olarak devam eden ve daha önce de kesintiler yaşanan bölgelerde, benzer durumların tekrar yaşanması olası.

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KESİNTİLER NE KADAR SÜRECEK?

Kesinti süreleri, yapılacak çalışmaların kapsamına göre değişiklik göstermektedir. Bakım ve onarım çalışmalarının kısa sürmesi durumunda kesintiler birkaç saatle sınırlı kalabilirken, altyapı yenileme çalışmalarının daha uzun sürmesi durumunda kesintiler gün boyu devam edebilir. Kesinti süreleri hakkında en doğru bilgiye, ilgili dağıtım şirketinin duyurularından ulaşılabilir.

20 Temmuz İstanbul da elektrik kesintileri: İstanbul da hangi ilçelerde elektrik kesilecek? İstanbul elektrik kesintisi sorgulama ekranı... 2

VATANDAŞLAR NE YAPMALI?

Elektrik kesintilerinden etkilenmemek için vatandaşların bazı önlemler alması faydalı olacaktır. Bu önlemler arasında şunlar yer alabilir:

  • Elektrik kesintisi öncesinde cep telefonları ve diğer elektronik cihazların şarj edilmesi.
  • Buzdolabı ve derin donduruculardaki yiyeceklerin bozulmaması için gerekli tedbirlerin alınması.
  • Elektrikle çalışan tıbbi cihaz kullanan hastaların, kesinti durumunda alternatif çözümler üretmesi.
  • Kesinti sırasında elektrikli cihazların fişlerinin çekilmesi, enerji geldiğinde ani voltaj yükselmelerinden korunmak için önemlidir.
  • AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın resmi internet siteleri ve çağrı merkezleri aracılığıyla güncel bilgilerin takip edilmesi.

20 Temmuz İstanbul da elektrik kesintileri: İstanbul da hangi ilçelerde elektrik kesilecek? İstanbul elektrik kesintisi sorgulama ekranı... 3

İstanbul'da yaşayan vatandaşların, 20 Temmuz'daki olası elektrik kesintilerine karşı hazırlıklı olması ve gerekli önlemleri alması önem arz etmektedir. Güncel bilgileri takip ederek, kesintilerden en az şekilde etkilenmek mümkün olacaktır.

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