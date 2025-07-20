20 Temmuz İstanbul'da elektrik kesintileri: İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek? İstanbul elektrik kesintisi sorgulama ekranı...

İstanbul'da elektrik dağıtım hizmeti veren AYEDAŞ ve BEDAŞ, 20 Temmuz Pazar günü bazı ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını açıkladı. Şirketler, kesintilerin nedeninin bakım, onarım ve altyapı yenileme çalışmaları olduğunu belirtirken, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için gerekli önlemlerin alındığını ifade ettiler. Kesintilerden etkilenecek ilçeler ve mahalleler, şirketlerin resmi internet siteleri ve çağrı merkezleri aracılığıyla duyuruluyor.
Henüz 20 Temmuz'a ait tüm detaylı liste yayınlanmamış olsa da, önceki günlerde yaşanan kesintilerden yola çıkarak bazı ilçelerde kesinti olabileceği tahmin ediliyor. Özellikle altyapı çalışmaları yoğun olarak devam eden ve daha önce de kesintiler yaşanan bölgelerde, benzer durumların tekrar yaşanması olası.
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Kesinti süreleri, yapılacak çalışmaların kapsamına göre değişiklik göstermektedir. Bakım ve onarım çalışmalarının kısa sürmesi durumunda kesintiler birkaç saatle sınırlı kalabilirken, altyapı yenileme çalışmalarının daha uzun sürmesi durumunda kesintiler gün boyu devam edebilir. Kesinti süreleri hakkında en doğru bilgiye, ilgili dağıtım şirketinin duyurularından ulaşılabilir.
Elektrik kesintilerinden etkilenmemek için vatandaşların bazı önlemler alması faydalı olacaktır. Bu önlemler arasında şunlar yer alabilir:
İstanbul'da yaşayan vatandaşların, 20 Temmuz'daki olası elektrik kesintilerine karşı hazırlıklı olması ve gerekli önlemleri alması önem arz etmektedir. Güncel bilgileri takip ederek, kesintilerden en az şekilde etkilenmek mümkün olacaktır.
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