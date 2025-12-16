20 yaşındaki genç motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Kaza, ilçeye bağlı Anıt Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzeri Turgut İçgören Ortaokulu önünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, E.D. (24) idaresindeki otomobil ile Berşan Çağrıtekin yönetimindeki motosiklet çarpıştı.Kaza sonrası çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Feci kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Çağrıtekin, olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye sevk edildi. 20 yaşındaki Çağrıtekin, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır