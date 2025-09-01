HABER

20 yaşındaki gence sokak ortasında vahşeti yaşattılar: Kurşun yağdı! O anlar kamerada

Çiğdem Sevinç

Eyüpsultan’da 20 yaşındaki gencin sokak ortasında öldürüldüğü silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, önceki gün saat 23.00 sıralarında Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, 20 yaşındaki Mertcan Acar, Rüzgarlı Sokak'ta arkadaşlarıyla yol kenarında durduğu sırada bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan bir anda silahına sarılarak üst üste ateş etti.

HAYATINI KAYBETTİ

Ambulans ile hastaneye kaldırılan talihsiz genç, sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KAMERA KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde hedefine doğru yürüyen saldırganın bir süre sonra silahını çekerek üst üste ateş ettiği görülüyor. Silah sesleriyle ortalıkta panik yaşandığı ve Acar'ın vurulduğu da görüntüye yansıyor.

(İHA)

