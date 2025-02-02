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20 yaşındaki genci alıkoyarak annesinden 30 bin TL istediler! 3 şüpheli kıskıvrak yakalandı

02.02.2025 19:53
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde alıkoydukları 20 yaşındaki gencin annesinden 30 bin TL para isteyen 3 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

20 yaşındaki genci alıkoyarak annesinden 30 bin TL istediler! 3 şüpheli kıskıvrak yakalandı

Olay, gece saat 00.00 sıralarında İnegöl'ün Süleymaniye Mahallesi'nde bir evde meydana geldi. Şüpheliler Arda A. (20), Arda K. (20) ve Alihan T. (21), Mert A.'yı (20) zorla alıkoyup Süleymaniye Mahallesi'ndeki eve götürdü.

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30 BİN TL İSTEDİLER

Şüpheliler, gençten 30 bin TL istediler. Genci parasının olmadığını söylemesi üzerine yumruk ve tekmelerle darp eden şüpheliler, alıkoydukları gencin annesi Pervin A.'yı telefonla arayarak oğlunun kendilerine 30 bin TL borcu olduğunu söyleyip, parayı getirmesini istediler. Kadın, oğlunu serbest bırakmamaları halinde polise haber vereceğini söyledi.

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Bunun üzerine şahıslar, alıkoydukları genci serbest bıraktılar. Evine giden genç, annesiyle birlikte polise şikayette bulundu. Harekete geçen İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şehir eşkıyalarını saklandıkları evde kıskıvrak yakaladı. Yağma ve alıkoyma suçlarından farklı sabıkaları da olan 3 şahıs adliyeye sevk edildi. Şahıslar, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
polis İnegöl
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