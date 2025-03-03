2021-2022 Marmaris yangını sonrası yeşillendirme çalışmalarına başlandı: ‘Ormanlarımız yeniden yükselene kadar emek vereceğiz'

İlçe genelinde başlatılan yeşillendirme ve ağaçlandırma çalışmaları, zamanla daha da genişleyerek Marmaris’in her köyüne ve mahallesine ulaşmış durumda.

Çeşitli yerel yönetimler ve çevre örgütleri, bölgedeki doğal dengeyi yeniden kurmak için seferberlik içinde. Gönüllüler ve uzman ekiplerin katılımıyla, Marmaris’te zarar gören orman alanlarına her geçen gün yeni fidanlar dikilerek, toprakla buluşuyor.

‘ORMANLARIMIZ YENİDEN YÜKSELENE KADAR EMEK VERECEĞİZ'

Marmaris Ağaçlandırma ve Doğa Koruma Derneği ile Marmaris Çevre Kulübü gönüllüler ve minik öğrenciler ile birlikte Asparan mevkiinde ağaç dikim ve tohum topu etkinliği gerçekleştirerek ‘ormanlarımız yeniden yükselene kadar emek vereceğiz' dedi.

350 ADET KEÇİBOYNUZU FİDANI DİKİLDİ

Marmaris Ağaçlandırma ve Doğa Koruma Derneği ile Marmaris Çevre Kulübü tarafından anaokulu, ilk ve ortaöğretim öğrencilerinin de katıldığı, orman yangınlarını önlemek ve doğal bariyer oluşturmak amacıyla fidan ve tohum topu serpme etkinliği düzenlendi. İçmeler Mahallesi Asparan mevkiinde 350 adet keçiboynuzu fidanı dikildi, anaokulu öğrencileri tarafından tohum topu atım etkinliği düzenledi.

Tohum topları Marmaris Atatürk İlkokulu, Trabzon Şehit Ünal Bıçakçı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Köyceğiz Şehit Burak Erdi Uysal Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlandı.

“ÇOCUKLARIMIZI ZARARLI ALIŞKANLIKLARDAN KORUYARAK DOĞA İLE İÇ İÇE OLMALARINI SAĞLAMAK İSTİYORUZ”

Marmaris Ağaçlandırma ve Doğa Koruma Derneği Başkanı Ali Demirtaş, etkinliklerle ilgili "Ağaç dikimlerimizi Marmaris Ağaçlandırma ve Doğa Koruma Derneği ve Marmaris Çevre Kulübü olarak sürdürüyoruz. Ağaç dikimlerimiz şu anda yerleşim alanlarının üstüne bariyer dikim şeklinde, ileriki süreçte yangınlara karşı önlem amaçlı. Ayrıca çeşitli okullarla tohum topu etkinliklerimiz var. Bu tohum toplarını Marmaris'ten, Trabzon'dan ve Köyceğiz'den belli okullar gönderdi. Çocuklarımızı zararlı alışkanlıklardan koruyarak doğa ile iç içe olmalarını sağlamayı hedefliyoruz ve bu sebeple çocuklarla etkinlikler düzenliyoruz" dedi.

(İHA)