2025’in en popüler yapay zeka destekli mobil oyunları neler? 2025 yapay zeka mobil oyunları

Yapay zeka teknolojisinin hızla gelişimi, mobil oyun oynayan oyuncular tarafından da heyecanla takip ediliyor. Mobil cihazların güçlü bellek ve ekran kartı kalitesi mobil oyunları artık başlı başına bir kategori haline getirdi. Geliştiriciler tarafından da desteklenen bu durum neticesinde yapay zeka destekli oyunlar doğrudan mobil cihazlara entegre halde piyasaya sürülüyor.

Doğukan Can Bayrak

İçindekiler

  • 2025’in en popüler yapay zeka destekli mobil oyunları neler?
  • 1. Human or not 2
  • 2. Hexagen World AI
  • 3. İnfinite Craft
  • 4. Warcodes
  • 5. Candy Crash Saga AI Enhanced

Gamer'lar (konsol, pc, mobil cihaz vb. platformlardan oyun oynayan kullanıcılar) açısından yakın tarihe değin mobil oyunlar ikame teknoloji olarak görülmekteydi. Lakin günümüzde mobil cihazların konsol ve bilgisayar benzeri cihazlarla yarışır donanımlara sahip olmasıyla oyun dünyasında kartlar yeniden dağıtılmaya başlandı. Diğer cihazlara oranla ergonomik ve konforlu bir seçenek olan mobil oyun seçeneği artık yapay zeka destekli oyunlarla da desteklenmekte. Böylelikle daha rekabetçi, sürpriz faktörünü barındıran, sürükleyici ve yenilikçi yapay zeka destekli oyunlara mobil cihazlardan erişmek de mümkün.

2025’in en popüler yapay zeka destekli mobil oyunları neler?

İşte batarya limitlerinizi zorlayacak 2025 yapay zeka mobil oyunlarından bazıları:

1. Human or not 2

Gerilim-Bilim Kurgu tarzı bir filmden çıkmış gibi hissedeceğiniz bu oyunda chat-base (sohbet-tabanlı) kurgulanmış bir dünyada kendinizi buluyorsunuz. Sohbet edeceğiniz kişiyle iletişiminize dayanarak karşınızdakinin insan mı yoksa AI (yapay zeka) mı olduğunu anlamaya çalışmanın size Matrix'teymişsiniz gibi hissettirmesi mümkün.

2. Hexagen World AI

Altıgen bloklar halinde kurgulanmış bu dünyada RPG deneyimini yeni bir boyutta deneyimleme şansı elde ediyoruz. Klasik inşa et- yönet- savaş modellerinden farklı olarak bu oyunda NPC'ler (insan olmayan karakterler) eylemlerinize göre öznel kararlar alabiliyor. Bu da sizi RPG deneyimlerin standart "bir noktadan sonra tekrara düşme" paradoksundan uzaklaştıran önemli bir yenilik. Ayrıca iklim, yeraltı kaynakları ve çevre etkileşimleri de farklı sonuçlar elde edebileceğiniz yarı-organik bir yapıda. Yani bu oyunda artık belirli buglar yerine sürekli çözüm üretmeniz gereken kişiselleştirilmiş bir deneyime hazır olun.

3. İnfinite Craft

İnfinite Craft, belki de pek çok kullanıcının internetin doğumundan beri beklediği özel bir deneyim sağlıyor. Başlangıçta sadece ateş ve suyun malzeme olarak sunulduğu bu oyunda üretebileceğiniz şeyler hayal gücünüzle sınırlı. Ama o noktada da AI devreye giriyor ve eylemlerinizi yeniden yorumluyor. Böylece ateş ve suyla başladığınız yolculuğunuzda buhar makinesini icat edebilir; yeni kıtalar keşfedebilirsiniz.

4. Warcodes

Küçükken evdeki süpürgeyi bir canavara mı benzettiniz? O zaman bu oyun tam size göre. Gerçek hayattan ürünlerin barkodlarını taratıp oyun içerisinde AI tasarımlı canavarlara dönüştürmek mümkün. Dönüştürülen "ayçiçek yağı canavarınızı" geliştirebilir, koleksiyon parçası haline getirebilir ya da diğer oyuncuların "çikolata perisi canavarı" ile dövüştürebilirsiniz.

5. Candy Crash Saga AI Enhanced

Mobil oyun tarihinin en fazla indirilen oyunlarından birisi olan Candy Crash Saga, yapay zeka desteğiyle oyunculara yeni bir mücadele sunarken yeni oyuncularına da yapay zeka destekli bir davetiye gönderiyor. Oyunda artık geliştiriciler tema tasarımında aktif roldeler. Oyunun içerik algoritması ise yapay zeka tarafından oluşturuyor. Böylelikle dinamik değişim doğrudan kullanıcılardan alınan verilerle yapay zekanın yeniden yorumlaması üzerinden belirleniyor. Oyunun en fazla şikayet edilen yönlerinden olan "ileri seviyelerde tekrara düşme" durumunun yapay zekayla aşılması hedefleniyor.

Anahtar Kelimeler:
yapay zeka Oyun
